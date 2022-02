Andrea Luna a jóvenes actores: “Si solo quieren ser conocidos, que se dediquen a otra cosa”

Andrea Luna continúa demostrando que es una de las principales figuras del ámbito artístico. A pesar de que algunos meses atrás estuvo envuelta en una controversia mediática por el fin de su relación con Pietro Sibille, la joven actriz le da vuelta a la página y ahora se enfoca en diversos proyectos dentro de la industria artística. Actualmente se encuentra en medio de las grabaciones de Brujas y protagonizará una obra teatral junto con Christian Ysla y Manuel Gold.

Eso es no es todo, ya que también ha sido incluida en la lista preliminar para los Premios Platino, que se llevarán a cabo este año en Madrid, España. La artista fue prenominada en la categoría mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie por su papel de Juana de Dios Manrique en Los otros libertadores, un rol con el que sintió más que identificada.

La República pudo conversar con Andrea Luna sobre este logro que le podría dar una importante vitrina a diversas producciones peruanas en el extranjero. Del mismo modo se refirió a la industria del entretenimiento nacional y sobre su experiencia como profesora de actuación.

- ¿Cómo fue para ti interpretar a Juana De Dios Manrique, una mujer fuerte que desde su posición de aristócrata decidió unirse a la causa independentista?

Me encantó porque me dieron la oportunidad de trabajar con grandes actores y fue la primera vez que pude hacer una serie de época. Fue lindo participar de todo el proceso, que fue muy corto. Por eso no tuve un gran proceso de construcción, pero sí traté de investigar un montón sobre lo importante que había sido y cómo fue invisibilizada a pesar de lo fuerte y valiente que era.

- ¿Te resultó complicado grabar en medio de la pandemia?

Ya tenía experiencia porque grabé la final de Princesas en pandemia, pero igual trabajamos con ese temor y a la vez con mucho cuidado, tuvimos mucha atención de las personas de producción. A pesar de esto, fue bonito regresar al set después de varios meses de para.

- ¿Qué opinas de tu prenominación a los Premios Platino?

Me siento orgullosa de que ahora se reconozca el trabajo de los actores peruanos afuera. Es un lindo reconocimiento y siempre es lindo que reconozcan tu trabajo. Estoy emocionada así no gane nada, estar en esa lista me dice que voy por el camino correcto. Me dan ganas de seguir haciendo más cosas.

- Además, porque marca precedente para otras producciones de televisión...

Si se hace más proyectos como Los otros libertadores, creo que hay más oportunidades afuera para hacer coproducciones con actores extranjeros. Se ha abierto una puerta interesante y pido a los productores que apuesten por proyectos culturales y educativos.

- ¿Sientes que con este tipo de proyectos cambiará el rumbo de tu carrera, en cuanto a tu trabajo en novelas?

Al apostar por este tipo de series ya nos ven con otros ojos. Yo siempre he hecho novelas, pero es otro tipo de producción. Sería más interesante para mí ser parte de este tipo de proyectos para que se abran otras puertas.

Andrea Luna en Los otros libertadores. Foto: Latina

- El programa también tuvo críticas, especialmente de Reynaldo Arenas. ¿Cómo manejas este tipo de comentarios?

No leí lo que dijo, pero sí pienso que todo el proceso, desde la realización hasta la postproducción, es importante. Si hay algo que no le ha gustado a Reynaldo, debe ser algo muy personal, hay que ser tolerantes con las opiniones. Pero son opiniones y no tienen por qué afectarnos a nosotros, al final ya hemos hecho nuestro trabajo y los de arriba se encargan de lo demás.

- Anteriormente has dictado talleres de actuación, ¿planeas retomar esa faceta?

Hice uno virtual y ahora, por mis tiempos, dicto en mis ratos libre porque he descubierto que me gusta enseñar, ver cómo los chicos salen con los conocimientos. Me divierte y aprendo también.

- ¿Desde esa experiencia, hay alguna característica específica que consideras importante para la nueva generación de actores?

De por sí, si solo quieren ser conocidos, que se dediquen a otra cosa. Esto es sobre tener ganas, de aprender, ser responsables. Lo importante es cómo adapten lo aprendido a su proceso de formación. Eso es lo que se pide y responsabilidad. Si uno no es responsable con su trabajo, es muy difícil surgir. Es una carrera complicada.

- ¿Qué opinas de las novelas o series que incluyen a chicos reality o influencers?

Si ellos trabajan como influencers, está bien, es otra forma de comunicar, pero es distinto a ser un actor o un artista, bailarín. Es otro mundo y al menos en Pro TV he visto puros actores jóvenes y actores de mucho peso. No sé si en otras producciones estén incluyendo influencers. El tema es que a la hora de grabar, si una persona no es actor, no se puede sostener una escena. No puedes actuar con alguien que no te da nada, la escena no sale bien y es un riesgo que se corren los productores al convocar gente que no es actor o actriz.

- ¿No tienes problema con eso de que tu trabajo se vea afectado?

Yo no estoy en contra de que hayan chicos que recién empiecen, pero es un problema cuando no se puede avanzar y no se sostiene el drama. El actor debe tener la capacidad y, si no hay eso, no hay nada. Ahí la calidad baja.