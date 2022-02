Elizabeth Gutiérrez sale en defensa de William Levy tras ruptura: “Él ve por nuestro bienestar todos los días”

Elizabeth Gutiérrez, actriz y conductora mexicana, rompió su silencio tras los ataques que viene recibiendo su exesposo William Levy por el comunicado que publicó en el que oficializaba el fin de su vínculo amoroso. La también modelo expresó su malestar con las personas que incluso han extendido los ataques contra sus propios hijos, menores que nacieron del matrimonio entre la expareja.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez?

Desde su cuenta de Instagram, Elizabeth Gutiérrez quiso poner punto final a los comentarios que vienen afectando a todos los miembros de su familia. La intérprete no dudó en resaltar las cualidades de Levy, haciendo hincapié en la excelente labor de padre que ejerce sobre sus hijos y su respaldo constante hacia ella.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, sostuvo.

La conductora mexicana lamentó que personas ajenas a su matrimonio hayan lanzado fuertes críticas contra actor cubano tras el fin de su matrimonio.

“¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días” , aseguró Gutiérrez.

Asimismo, decidió culminar su mensaje extendiendo los mejores deseos para su exesposo, por lo que demostró así el buen trato que tienen ambos.

“Deseo siempre lo mejor para él: amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque, solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja, y ahí se va quedar, con nosotros”, escribió la intérprete.

Elizabeth Gutiérrez se pronuncia tras separación. Foto: Elizabeth Gutiérrez/ Instagram

El día en que William Levy y Elizabeth Gutiérrez pusieron fin a su relación

El pasado 27 de enero, el actor William Levy recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer el acuerdo mutuo al que llegó con su expareja Elizabeth Gutiérrez. Ambos actores decidieron finalizar con su matrimonio tras 19 años de relación. Luego de casi dos décadas juntos y con dos niños de por medio, una de las parejas más estables del medio oficializaba su ruptura.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidió darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió Levy en sus redes sociales.