Thais Casalino sobre Magaly Medina: “Es una buena periodista que sabe su negocio”

Thais Casalino ha vivido uno de sus mejores años al entrar a la conducción de Mujeres al mando, que duró tres temporadas al aire, pero llegó a su fin, debido a la poca acogida que tuvo ahora último en cuanto a sintonía pese a los múltiples esfuerzos que han hecho para mantenerlo en pie de lucha.

Tras ello, la periodista brindó una entrevista a El Popular para hablar sobre el fin de esta nueva etapa. “Muy agradecida porque fueron dos años maravillosos en los que aprendí un montón a pesar de que fue en época de pandemia. Así empecé, me llamaron un domingo después de lo ocurrido con Vizcarra. Me pidieron apoyar en la conducción y de ahí me quedé. Siento que cierro una etapa bonita, tranquila y feliz”.

Sobre su faceta en el magazine matutino, la conductora Thais Casalino comentó lo siguiente: “Me dejé llevar mucho, con bastante confianza. Siempre en la calle me preguntaban por Volverte a ver, pero siento que con Mujeres al mando, la gente en el mercado me comentaba lo que salía en el programa. La cercanía con todos me llenó y en honor a ellos, conté un poco más de mí”.

Finalmente, la comunicadora también se refirió a Magaly Medina, debido a que criticó la celebración del fin de la etapa de Mujeres al mando: “Los productores fueron los que pautearon que se celebre el tercer aniversario y sí me pareció bien que se despida así. No me pareció equivocado. Creo que ella es una mujer que, con los años y su experiencia, es una buena periodista de espectáculos. Sabe muy bien su negocio y el trabajo en la forma que lo hace. Todas las críticas por parte de Magaly, en mi caso, siempre las he recibido con mucho respeto y humildad”.

Mujeres al mando salió del aire luego de 3 años

Thais Casalino y Giovanna Valcárcel despidieron el mañanero Mujeres al mando por la falta de sintonía durante las últimas semanas. El programa probó varias veces con distintas conductoras para ver quién de ellas encajaba mejor con el público.

La periodista de Latina Televisión finalizó el espacio con las siguientes palabras: “Las historias terminan, pero vuelven a empezar”.

Thais Casalino comentó el posible regreso de Melissa Paredes a Mujeres al mando

La modelo Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores al presentarse por una semana como conductora de Mujeres al mando, pero no había seguridad de si se quedaría definitivamente o no en el espacio televisivo.

Es por ello que, al ser consultaba por el supuesto ingreso de la actriz Thais Casalino, al espacio se pronunció. “No sé nada, no nos han dicho nada. Pero estoy tranquila, yo creo que todas las mujeres estamos para apoyarnos, siempre respetamos el crecimiento de cada una, siempre que se respete con humildad, amor y las cosas se hagan bien”.