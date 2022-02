Tepha Loza feliz de reencontrarse con su hermana: “Una temporada más juntas”

¡Se reencontraron! Tepha Loza se muestra contenta por ser parte de la temporada especial Esto es guerra por sus diez años y agradeció la oportunidad de trabajar, una vez más, junto a su hermana Melissa Loza.

La modelo hizo uso de sus redes sociales y compartió unas instantáneas, donde se la ve posando feliz con su hermana en el set de América TV. De igual forma, etiquetó la cuenta del programa en forma de gratitud.

“Una temporada más juntas. Gracias @estoesguerraperutv nunca lo olvidaré” añadió Tepha como descripción de las fotografías.

Tepha Loza compartió una fotografía luego de reencontrarse con Melissa Loza. Foto: Tepha Loza/Instagram

Tepha Loza seguirá el ejemplo de su hermana en EEG

La modelo fue presentada como una de las ‘bombas’ del programa de competencia. La joven no evitó mostrar su emoción tras volver, después de tiempo, como participante del reality. Asimismo, aprovechó la oportunidad y dedicó unas palabras a su hermana, Melissa Loza, quien también estaba presente.

Tepha Loza niega romance con Ignacio Baladán

Luego de semanas llenas de rumores sobre una supuesta relación entre Tepha Loza e Ignacio Baladán. La modelo se pronunció a través de su cuenta de Instagram y señaló que no tiene interés en tener una pareja, pues está enfocada en sus proyectos.