Pilar Gasca, pareja de Edwin Sierra, se considera ‘1.000 oficios’: “Hago de todo”

Edwin Sierra y Pilar Gasca son una pareja que se encuentra alejada de los escándalos y actualmente están cerca de cumplir cinco años de relación. Así, la influencer se mostró orgullosa de anunciar que vende prendas de vestir y que es un negocio rentable para ella.

Durante una entrevista con el Diario Central, Pilar Gasca detalló cómo es su vida empresarial, qué tipo de negocio tiene y cómo le ha ido durante y después del confinamiento.

¿Qué dijo Pilar Gasca?

La modelo confesó que se considera ser una persona “1.000 oficios” por la cantidad de roles que cumple en su tienda de ropa. “Soy jefa, empleada, modelo de mi marca, diseño, atiendo, hago los envíos, hago de todo”, afirmó orgullosa de ver crecer su emprendimiento.

“Al inicio, la plata solo daba vueltas, no había ganancia, pero sí vendía. Luego saqué mi propia línea de ropa Pilar Gasca Boutique, hasta gorros vendo. Hoy es una boutique. Hoy no hago fotos ni modelo, hoy vivo de mi negocio. Sí se puede vivir del negocio”, recordó.

Pilar Gasca está enfocada en su negocio y su vida empresarial. Foto: Instagram

¿Qué prendas vende Pilar Gasca?

La esposa de Edwin Sierra también comentó que las mujeres jóvenes son su principal público al momento de vender sus vestidos: “Son ellas que cambian de ropa, gustan y buscan mis modelos”.

Además, detalló el tipo de vestidos que diseña y quiénes lo utilizan: “Lo mío son vestidos estilo Kim Kardashian, vestido largo, no son escotados ni tan sexys, pero sí ceñidos al cuerpo. En invierno son manga larga, manga tres cuartos. A muchas chicas les gusta y también a señoras que buscan verse ‘regias’. Mis clientas se mantienen conmigo, quizás en un momento compran en otro lado, pero siempre regresan porque les gusta mi ropa”.

Pilar Gasca diseña vestidos similares a los de Kim Kardashian. Foto: Instagram

¿Cómo le fue durante la pandemia?

La empresaria afirmó que la pandemia afectó su negocio y, debido a la baja clientela, tuvo que cerrar una de sus tiendas. “Ha bajado un poco (la venta), pero lo que no baja es la vanidad de la mujer, es un punto que tengo a mi favor. Ahora tengo una tienda Gamma, el único mall de Gamarra”, dijo Pilar.

Finalmente, comentó que su hogar también forma parte de este emprendimiento. “También tengo un almacén en mi casa, siempre estuve en una sola galería y luego me mudé al centro comercial. Hoy de mi bolsillo no ha vuelto a salir más dinero, cerré el local de la galería porque estuvo mucho tiempo cerrado por pandemia y no tenía para pagar al personal. Ahora mi tienda se paga sola, todos los meses compro tela para mis confecciones”, agregó.