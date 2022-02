Miss Ultra Universe 2022: Sandra Sosa, representante de Perú, quedó en el top 10 del concurso

Sandra Sosa, quien fue la representante de nuestro país en el concurso Miss Ultra Universe 2022, logró posicionarse dentro de las 10 mejores concursantes del certamen. La modelo, quien compartió en sus redes sociales los detalles de su viaje a Brasil para asistir a la competencia, no dudó en reflexionar sobre su participación y agradecer los buenos deseos de sus seguidores.

¿Qué dijo Sandra Sosa sobre su participación en Miss Ultra Universe 2022?

Durante el sábado 26 de febrero, Sandra Sosa compitió en Miss Ultra Universe 2022 en representación de Perú y quedó dentro del top 10. Si bien la ganadora del certamen fue Miss Uruguay, Analía Artigas, la modelo se mostró bastante feliz por ser la imagen de nuestro país en el concurso.

“Ha sido una experiencia increíble porque, cuando yo inicié con esto, no esperaba que las puertas se me abrieran así y que el día de hoy esté en Brasil, diciendo Perú y siendo Perú. Es lo que más me enorgullece. Quería agradecerle a cada uno de ustedes porque durante toda la semana, y antes de que inicie el concurso, estuvieron apoyándome”, comentó a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

¿Quién es Sandra Sosa, representante del Perú en Miss Ultra Universe 2022?

Sandra Sosa es una modelo peruana que ha participado en distintos certámenes de belleza nacionales e internacionales. En 2020 obtuvo el título de Miss Perú Lambayeque. Ese mismo año compitió en el concurso nacional Miss Perú, organizado por Jessica Newton. La modelo llevó la corona de su región al certamen y quedó dentro del top 10.

Sandra Sosa, Miss Perú Lambayeque, fue la primera eliminada en el Miss Perú 2020. Foto: Instagram

Sin embargo, no pudo vencer a la representante de Lima Oeste, Mikella Callegari, hija de la conductora Fiorella Rodríguez. Las juezas Kelin Rivera Kroll (Miss Peru Universo 2019), Valeria Piazza (Miss Perú 2016) y Priscila Howard (Miss Perú 2017), junto a la suegra de Deyvis Orosco, dieron sus votos a favor de su compañera.

En 2022, la Miss Perú Lambayeque fue seleccionada por la Organización Reinas del Perú y su director nacional Hanssell Smith para representar a nuestro país en Miss Ultra Universe 2022. La modelo ha utilizado sus plataformas para demostrar su emoción por la oportunidad y los gestos de apoyo que ha recibido de sus fanáticos.