Milena Zárate asistió al baby shower de su hermana Greissy Ortega e Ítalo Villaseca

Milena Zárate ha demostrado que ha dejado por completo todos los malos entendidos familiares que tuvo con su hermana Greissy Ortega en el pasado y ahora más que nunca su familia es lo más importante para ella por encima de cualquier problema que se le presente.

Es por ello que se las volvió a ver juntas y en compañía de sus seres más allegados celebrando el baby shower de la pareja de Ítalo Villaseca, con quien está por recibir a su tercera criatura. La modelo colombiana conversó con el diario El Popular para contar más detalles sobre esta etapa en su vida.

“Me sentí feliz. Dichosa. No cambiaría este momento por nada. Los llevo marcado en mi corazón. Yo sé que faltaba mi mamá, pero ellos cubrieron su ausencia. Espero que no sea la primera vez que compartamos juntos. Ya no será en otro baby shower, al menos de mi parte (risas)”, afirmó Greissy Ortega.

A la vez, la hermana de Milena Zárate comentó cómo lleva el embarazo: “Me siento cansada, la panza me pesa, pero igual sigo 24/7 activa, porque no me gusta quedarme tranquila”. En relación a la cantidad de meses que lleva gestando manifestó lo siguiente: “Cumplí los siete; el doctor me dice que daré a luz finales de abril o la primera semana de mayo, eso ya depende de la bebé”.

Finalmente, la colombiana Greissy Ortega confesó que el nombre de su bebé será Ainhara y aún no tienen definido dónde dará a luz; sin embargo, hay una cosa que sí tiene clara: “Me quedo con tres. La verdad, Dios, me mandó otro bebé, pero ya no más hijos. La vida está muy dura como para seguir trayendo criaturas al mundo”.

Greissy Ortega reveló el sexo de su tercer hijo

La colombiana Greissy Ortega y su esposo Ítalo Villaseca están a puertas de recibir su bendición más grande por tercera vez en la vida. Su dulce espera llegó de manera repentina y sin esperarlo, pero aun así están muy felices.

Es por ello que, a través de un video de TikTok, mostraron a sus seguidores el sexo de su siguiente heredera. Como se vio en las imágenes, la pareja de esposos está esperando una niña. La modelo dejó un mensaje al respecto en la leyenda de su publicación. “Tu cara de impresión es única... Sé que deseabas un hombrecito, mi amor, pero será una nueva engreída. (…) Sé que te tendrán babeando por ellas dos, te amo”.

Karla Tarazona bromea a Greissy Ortega con su disfraz por Halloween

La colombiana Greissy Ortega visitó el set de Mujeres al mando para concursar por el mejor disfraz de Halloween junto a otros invitados.

La locutora Karla Tarazona estuvo como panelista en el espacio matutino y no dudó en bromear con la hermana de Milena Zárate, a quien le dijo: “¿Es disfraz o es al natural?”, mientras se rieron entre todos.