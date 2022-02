Merly Morello sobre su etapa en De vuelta al barrio: “La gente me ha visto crecer en la serie”

Merly Morello aún guarda en su memoria el tiempo que interpretó a Lily en la querida serie De vuelta al barrio. Pese a que ya transcurrieron algunos meses desde que se emitió el último capítulo, la joven señaló que extraña pasar tiempo con sus compañeros de reparto.

“Más que extrañar el personaje, a Lily, extraño a mis compañeros. Extraño a las personas que veía todos los días, como la gente de maquillaje, vestuario, producción, a todos. Extraño a ese equipo”, comentó.

Además, habló sobre el fin de la serie y si fue algo difícil para ella. Asimismo, reconoce que su papel fue parte importante en su vida, pues su crecimiento como actriz se debe a ello. “Sí pues. Yo entré a De vuelta al barrio a los 13 años, recién cumplidos, y ahora tengo 18. La gente me ha visto crecer en la serie y creo que también se han vuelto parte de mi vida”, expresó.

Merly Morello revela que es bisexual

Merly Morello no tiene problemas en decir cuál es su orientación sexual y lo ha dejado claro en reiteradas oportunidades. La joven fue consultada en una entrevista sobre su bisexualidad, tema que fue viral en redes sociales, a lo que respondió que ese asunto ya lo había confirmado hace años y está orgullosa de ello.

“Sí, pero lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy”, sostuvo la joven.

Merly Morello contestó la pregunta de una seguidora. Foto: captura

Merly Morello se pronuncia por supuesto video íntimo

La actriz no soportó los comentarios machistas de los internautas y se pronunció respecto a un supuesto video íntimo, donde ella sería la protagonista. La joven mostró su fastidio a través de redes sociales y aclaró que no aparece en dicho clip.