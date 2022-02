Merly Morello arremetió contra quienes la criticaron tras filtración de supuesto video íntimo

La recordada ‘Lily’ de De vuelta al barrio, encarnado por Merly Morello, pasó por un difícil momento cuando en redes sociales se filtró un supuesto video íntimo de la joven. Tras los diferentes comentarios de parte de los cibernautas, la madre de la actriz salió a negar que la persona que aparece en las imágenes no es su hija.

La artista de tan solo 18 años reveló que los ataques de parte de los usuarios le llegaron afectarle anímicamente. “Siento que la gente cree que tiene el derecho de hablar de los demás como se les dé la gana y se escudan en esto de libertad de expresión , cuando no entienden que tu libertad termina cuando (se afecta) la libertad de alguien más, porque eso ya es invasión”, expresó para Trome.

En esa misma línea, la actriz se preguntó por qué se juzga a la persona que aparece en el material audiovisual y no a quién lo llegó a difundir. “ Ahorita estoy más tranquila. Al principio sí me incomodó muchísimo y no porque se haya filtrado algo porque, uno no soy yo y dos me parece súper injusto que a la persona que se le filtra algo sea señalada y la mal vista y no pase nada con la persona que lo filtró, debería ser al revés”, finalizó.

Actriz celebró a lo grande la mayoría de edad

El pasado 22 de enero, la peruana cumplió 18 años y decidió celebrarlo con una reunión en la que participaron sus familiares y amigos. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Merly Morello compartió algunos videos e imágenes de la celebración por haber llegado a la mayoría de edad. “Y llegaron los 18″, escribió en una de sus publicaciones, junto a un pequeño clip en el que se escucha a sus invitados entonar el clásico “Happy birthday”.

Merly Morello sorprende a sus seguidores al revelar su bisexualidad

Los seguidores de la joven artista quedaron sorprendidos luego de enterarse que Merly Morello confirmó que es bisexual. En uno de sus videos en de TikTok, una de las usuarias le preguntó si era lesbiana a lo que la actriz decidió aclarar el tema. Además, hace años, en una entrevista con Infobae, la peruana habló con naturalidad sobre su orientación sexual. “Lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy”, sostuvo.