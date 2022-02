María Pía Copello sobre amistad con Magaly Medina: “Nos llevamos muy bien”

¡Todo en paz! Recientemente, María Pía Copello contó cómo se encuentra actualmente su relación con Magaly Medina, con quien ha demostrado públicamente tener una amistad. Recordemos que, la conductora de espectáculos, quien criticó a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, llamó la atención de sus seguidores al discutir con Jessica Newton y dar por finalizada su amistad.

¿Qué comentó María Pía Copello sobre Magaly Medina?

Al alejarse de la televisión nacional, María Pía Copello impulsó su carrera como influencer. No obstante, la exconductora sigue manteniendo contacto con algunas de las figuras más conocidas. Una de ellas es Magaly Medina. Ambas han creado contenidos para las redes sociales.

Cuando El Popular le preguntó a María Pía sobre su amistad con la presentadora de Magaly tv, la firme y la discusión que tuvo con la directora del Miss Perú, la tiktoker se mostró tranquila y afirmó: “Son cosas que se dan a veces entre los amigos. Uno puede discutir, pelearse y después amistarse. En mi caso, somos amigas. Hasta el día de hoy, mantenemos una amistad. Nos llevamos muy bien”.

Esto se da luego de que Lourdes Sacín comentara sobre el conflicto que hubo entre Magaly Medina y Jessica newton. “Ya solo falta que se pelee con María Pía. Pero tiene algo de cierto, en la televisión, la amistad de verdad no es bien valorada. Igual, este video es hipócrita, porque dudo mucho que esté contenta, perder una amistad duele”, escribió la periodista en Facebook.

Lourdes Sacín calificó de "hipócrita" a Magaly Medina. Foto: La República/Facebook

¿Qué más reveló María Pía Copello para El Popular?

Además de la cercanía que tiene con Magaly Medina, María Pía Copello se animó a hablar sobre los 10 años de Esto es guerra y cuánto significa esto para ella.

“Los llevo en mi corazón. Siempre estarán presentes para mí. Esto es guerra siempre será importante para mí porque, de esos 10, he estado cuatro años ahí. No les daría ningún mensaje, pero me parece lindo que se hayan juntado. Creo que hay un público que los quiere ver. Yo creo que les va a ir súper bien”, dijo.

Asimismo, descartó estar embarazada o querer ser mamá nuevamente: “Primero, no está en mis planes. Creo que es porque me ven una barriguita baja o qué sé yo. La gente espera, en redes sociales y en general, el cuerpo perfecto y no existe. Si me comí un ‘sanguchón’, me va a salir panza. Así de claro. No tienen por qué estar especulando. A veces, uno se engorda y lo que primero se engorda es la barriga. Así es, somos seres humanos. No hay perfección”.

Agregó: “No, ya no. Ya tengo tres, ¿para qué más? Admiro mucho a las personas que tienen más hijos. Se necesita mucha paciencia. Yo creo que ya la perdí. Ya fue suficiente. Con tres, es bastante. Ya tengo uno en la etapa de la adolescencia, así que se vienen los problemas un poco más ‘gruesos’”.