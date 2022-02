María Pía defiende a Esto es guerra 10 años ante críticas: “La gente nunca está contenta”

María Pía Copello se encuentra triunfando como influencer de redes sociales, prueba de ello son los más de 4 millones de seguidores que mantiene en su plataforma social Instagram y las colaboraciones de TikTok con el famoso cantante colombiano Sebastián Yatra.

En esa línea, la expresentadora de Esto es guerra, en entrevista con El Popular, fue consultada sobre el festival musical Dono Fest que liderará este 27 de febrero y el reciente estreno de Esto es guerra 10 años, el cual ha causado gran revuelo con los nuevos jales que alberga.

La décima entrega del reality de competencia trajo consigo una gran cantidad de comentarios negativos hacia el programa por traer a ciertos personajes a su espacio.

¿Qué dijo María Pía sobre las críticas a EEG?

A propósito de ello, un periodista aprovechó para preguntarle a la figura de TV su opinión sobre las críticas a su antigua casa de trabajo.

“Me gusta a pesar de las críticas, así es siempre. A veces dicen los mismos de siempre y luego cuando no los traen dicen: ‘¿Por qué no traen a tal?’. La gente como que nunca está contenta, pero a mí me parece divertido. Sí creo que hay que modular todo para que nada se salga de las manos”, precisó María Pía Copello.

María opina sobre ingreso de Anthony Aranda a EEG

Asimismo, la excompañera de conducción de Mathías Brivio se refirió al ingreso de Anthony Aranda como uno de los nuevos participantes del programa de telerrealidad.

“Hemos podido ver al ‘Gato activador’ pero se esperaba a Melissa Paredes”, dijo el entrevistador.