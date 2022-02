Korina Rivadeneira sobre su segundo embarazo: “No me estoy callando nada”

Korina Rivadeneira está pasando por uno de los momentos más bonitos de su vida, pues menciona que la relación con Mario va excelente, más ahora que anunciaron que están a la espera de su segundo hijo.

La modelo fue consultada sobre cómo será su vida en adelante, siendo mamá de dos pequeños, a lo que respondió lo siguiente: “Siempre hay que conseguir tiempo para todo. Mientras nos enfoquemos en lo más importante todo saldrá bien”.

De igual forma, mencionó que su esposo Mario Hart siempre ha estado con ella para brindarle apoyo en todo lo que necesite, antes, durante y después de su embarazo. “Tuve mucho apoyo de Mario, fue súper comprensivo. Mario es encantador , expresó.

Por otro lado, reveló los cambios y las diferencias que ha tenido en comparación de su primer embarazo. “Con el de Larita los vómitos y náuseas me mataban, con este embarazo solo estoy cansada, pero debo admitir que estoy menos tolerante, digo las cosas que siento sin pensarlo, esté bien o esté mal, entonces no me estoy callando nada, si me respondes me defiendo” , indicó.

Mario Hart: el hombre perfecto para Korina

En una entrevista, la ex chica reality habló sobre su relación sentimental con Mario Hart, con quien comparte vida hace 5 años. La venezolana afirmó estar enamorada y que su esposo es el hombre perfecto para ella.

“Mario es el hombre de mi vida, el que Dios escogió para mí, es tan paciente, es mi contraparte, compartimos todo. (...) Siempre habla conmigo, me ayuda, me hace entender que lo que está pasando es por mi embarazo”. Añadió: “Mario para mí es el hombre perfecto, pienso que no me pudo tocar mejor hombre”.

Korina Rivadeneira contó detalles de cómo han sido las primeras semanas de su segundo embarazo. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram.

Korina Rivadeneira asombrada por su embarazo

Korina Rivadeneira luce orgullosa su segundo embarazo y lo ha dejado claro en redes sociales, pues siempre sube videos contando cómo pasa esta etapa en su vida. Sin embargo, esta vez se mostró sorprendida por el gran tamaño que tiene su barriga, mencionando que con su primera hija no fue así.

“Quería contarles que, en tan poquísimo tiempo, miren (mi barriga); yo no sé, pero este bebé es súper grande. “No sé si es lo que dicen que las segundas barrigas son mucho más (grandes), se salen más rápido. Pero miren esto, con Lara yo no estaba así a los tres meses y medio. Mi Dios, ¿qué es esto?”, comentó la modelo.