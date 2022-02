Korina Rivadeneira sobre su relación sentimental con Mario Hart: “Para mí es el hombre perfecto”

Korina Rivadeneira se encuentra en su mejor etapa como madre y profesional, ya que está a pocos días de estrenar la película peruana llamada ¿Quién dijo Detox? y espera a su segundo bebé fruto de su relación Mario Hart. Aunque la exchica reality asegura que su embarazo no tiene punto de comparación con el proceso que vivió con su primogénita, supo lidiar las primeras semanas de gestación con la ayuda emocional de su pareja.

“Con el de Larita los vómitos y náuseas me mataban, con este embarazo solo estoy cansada, pero debo admitir que estoy menos tolerante, digo las cosas que siento sin pensarlo , esté bien o esté mal, entonces no me estoy callando nada, si me respondes me defiendo”, señaló para Trome.

En esa misma línea, resaltó el apoyo del piloto. “Mario es el hombre de mi vida, el que Dios escogió para mí, es tan paciente, es mi contraparte, compartimos todo. (...) Siempre habla conmigo, me ayuda, me hace entender que lo que está pasando es por mi embarazo”, mencionó. “Mario para mí es el hombre perfecto, pienso que no me pudo tocar mejor hombre” , agregó.

Modelo sorprendida con el tamaño de su barriga

La venezonala se mostró muy sorprendida en redes sociales al contar que a los tres meses de su segundo embarazo su barriga ha crecido demasiado rápido. “Quería contarles que, en tan poquísimo tiempo, miren (mi barriga); yo no sé, pero este bebé es súper grande”, narra en su video de Instagram. “No sé si es lo que dicen que las segundas barrigas son mucho más (grandes), se salen más rápido. Pero miren esto, con Lara yo no estaba así a los tres meses y medio. Mi Dios, ¿qué es esto?”, añadió.

Korina Rivadeneira revela cuánto tiempo de embarazo tiene

El pasado 15 de febrero, la actriz se enlazó en vivo con el programa En boca de todos, donde le preguntaron sobre su segundo embarazo. Tras las consultas, Korina Rivadeneira contó con exactitud cuántas semanas de embarazo tiene. “Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota porque yo estaba dando de lactar y se suponía que no podía salir embarazada”, explicó.