Kim Kardashian se compró un avión por 95 millones de dólares

Kim Kardashian agregó un nuevo lujo a su extravagante estilo de vida. Según el portal TMZ, la estrella de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) adquirió el jet privado G65OER, valorizado en US$ 95 millones, y lo bautizó como Kim Air.

Sin embargo, el costo de su nueva adquisición se elevó hasta un total aproximado de 150 millones de dólares, luego de todos los detalles personalizados que exigió la CEO de KKW Beauty.

El avión de Kim Kardashian

El nuevo ‘juguete’ de Kim Kardashian habría demorado un año en su construcción, además del tiempo que tomó concluir el diseño de interior. Trabajo que estuvo a cargo de Tommy Clements y Waldo Fernández, este último encargado de diseñar la casa de Travis Barker y Kourtney Kardashian.

El avión tiene una capacidad para 18 invitados, quienes ingresan a bordo con zapatillas y pijamas de la marca Skims. Los acabados al interior son de color crema en cachemir y asientos de cuero.

Su mayor ventaja técnica es su recorrido de 960km/h; es decir, vuela tres horas más rápido que los aviones comerciales.

PUEDES VER: Kim Kardashian habla de Kanye West y sus sentimientos hacia él en medio del divorcio

Kim Kardashian en la Semana de la Moda de Milán

La magnate multimillonaria estrenó su avión Kim Air para regresar del Milan Fashion Week 2022, en Italia, vestida de pies a cabeza de Prada.

Horas después compartió en sus historias de Instagram fotografías junto a su estilista Chris Appleton y el makeup artist Mario Dedivanovic al interior.

“Wow, me siento agradecida de experimentar a Kim Air de regreso a Los Ángeles”, escribió Kim Kardashian.