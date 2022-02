Karen Schwarz dedica romántico mensaje a Ezio Oliva: “9 años caminando de la mano”

Karen Schwarz celebró un aniversario más de su relación amorosa con Ezio Oliva. Mediante sus redes sociales, la presentadora, quien se mostró en desacuerdo con referirse a la televisión como fauna, compartió una serie de fotografías junto con el padre de sus hijas. Además, en su publicación reveló a sus seguidores lo enamorada que se encuentra del cantante.

Las imágenes en blanco y negro compartidas en su cuenta oficial de Instagram están acompañadas de un romántico mensaje, en el cual la conductora de Yo soy resalta la admiración que siente por el artista.

“9 años juntos caminando de la mano” , reza al inicio del post. “Siempre tuvimos claro que las relaciones no son ni serán un cuento de hadas. Jamás llegará ese príncipe en caballo a rescatar a la princesa, se rescata sola y ese príncipe llega por sus propios medios. Enamórate y admira cada paso que da tu pareja para ser una mejor persona. Te amo, mi amor @eziooliva” , agregó.

Karen Schwarz publica romántico post a Ezio Oliva. Foto: Karen Schwarz/Instagram

PUEDES VER: Karen Schwarz recibe especial sorpresa de cumpleaños de Ezio Oliva y sus hijas

Modelo emocionada con presentación artística de su primogénita

La conductora no pudo evitar su felicidad al ver a su primogénita en su presentación artística. En las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, la ex reina de belleza demostró que su hija Antonia tiene gran destreza en la gimnasia, trapecio, música e incluso en el equilibrio en telas aéreas. “Orgullosa de ti, mi amor. No sabes cómo amé y esperé este día para ver tu primera presentación. Te amo, mi chiquitita. Terminaste esta linda experiencia y ahora empezamos el kinder. ¡Ye!”, escribió.

Karen Schwarz dedica mensaje a su hija. Foto: captura Instagram

Karen Schwarz preocupa a sus fans con fotografía en la clínica

El exintegrante de Adammo reafirmó su apoyo incondicional a Karen Schwarz, ya que Ezio Oliva publicó una fotografía de su esposa sobre la camilla de una clínica. Además, el cantante le deseó pronta recuperación para que pueda regresar a casa con su familia. “En las buenas, pero, sobre todo, en las malas”, se lee en la descripción que realizó el músico peruano.