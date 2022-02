¿Todo queda en familia?: La razón de Walter y Javier Yaipén para abandonar el Grupo 5

En el mundo de la cumbia, el apellido Yaipén es sinónimo de fiesta. La aventura inicial de Walter y Javier Yaipén en este rubro fue el Grupo 5; no obstante, por problemas y diferencias familiares decidieron alejarse de la orquesta para formar Hermanos Yaipén en el año 2000. Con éxitos a nivel nacional e internacional, obtuvieron reconocimiento gracias a sus pegadizos temas.

Con un amplio repertorio musical, dichos hermanos se hicieron conocidos por formar parte de una agrupación, la cual, tiempo después, fue heredada a otras personas. Conoce la verdadera razón por la que Walter y Javier abandonaron Grupo 5 y crearon Hermanos Yaipén.

PUEDES VER: Las grandes voces del Grupo 5 antes de que Christian Yaipén tomara la batuta del grupo

¿Por qué Walter y Javier Yaipén se fueron del Grupo 5?

El Grupo 5, éxito inicial de la familia Yaipén, se fundó en el año 1974. En los años 80, la agrupación lanzó “No pongas ese disco”, canción que los llevó a la fama. Sin embargo, en la familia no todo fue armonía porque algunos miembros se separaron con el pasar de los años. Cuando falleció Elmer Yaipén, su hijo, ‘Chico’ Yaipén se quedó a cargo de la agrupación, pero luego de malos manejos y asesorías de terceros, Walter y Javier decidieron abrirse paso para formar otra orquesta. Hoy en día, la relación no es mala entre los familiares, pero no se les ha visto realizando proyectos juntos.

“Víctor se abre con otra agrupación con el soporte de mi hermano Elmer y yo. Cuando fallece mi hermano, pensamos en grabar temas, prepararlo a Elmer y adecuarlo. Sin embargo, no los asesoraron de la manera adecuada diciéndoles que ellos podían hacerlo solos”, mencionó Walter Yaipén en entrevista con Carlos Orozco a través de YouTube.

Artistas que se salieron de Hermanos Yaipén

Hermanos Yaipén ha tenido dentro de sus filas de artistas a grandes y talentosos músicos. Sin embargo, todos cumplieron una etapa en la agrupación y luego emprendieron nuevos retos personales relacionados a la música.

En primer lugar se encuentra Christian Domínguez, quien se alejó del grupo en 2014 debido a su apretada agenda, pues decidió incursionar como empresario. Sin embargo, luego la abandonó completamente y decidió crear su agrupación junto a Angelo Fukuy, quien también se retiró con la premisa que recibió malos tratos por parte de los líderes.

Christian Domínguez fue parte de los Hermanos Yaipén hasta 2014. Foto: GLR

Por otro lado, la salida Jonathan Rojas también fue un rumor de meses durante el 2015. El cantante agradeció en una entrevista la oportunidad que le brindaron por cuatro años para ser parte de la agrupación. No obstante, tenía otros planes en mente para su futuro. Fue así como pasó a formar un grupo junto a John Kelvin y Leonard León.