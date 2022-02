Giuseppe Benignini arremete contra sus haters: “Ninguno de ustedes me mantiene”

Giuseppe Benignini es recordado por ser la expareja de Michelle Soifer y tras finalizar su relación con la modelo ha sido criticado varias veces en redes sociales. Actualmente, el influencer radica en Bolivia y, ante la ola de críticas sobre su estilo de vida, decidió dar un contundente mensaje.

Como se recuerda, el venezolano fue recientemente mencionado en el programa de Magaly Medina, ya que la conductora de televisión reveló que él se habría ido del Perú con una deuda de 15.000 soles.

¿Qué dijo Giusepe Benignini?

El modelo se defendió de sus haters a través de su cuenta oficial en Instagram y aclaró que “a la gente le gusta hablar de más”.

“Sus comentarios ninguno me afecta para comenzar. Cuando ustedes quieran opinar o hablar de alguien, primero investiguen bien, no se dejen llevar de comentarios o de noticias manipuladas por personas mediocres”, dijo a modo de consejo a los usuarios. “Vivan su vida feliz”, agregó.

Giuseppe Benignini se defiende ante la ola de críticas. Foto: Instagram

“Muchas veces uno no habla por lo que pueda estar pasando, pero nadie sabe la realidad de nadie”, apuntó calmadamente.

Giuseppe asegura que no vive de sus seguidores

El ex chico reality afirmó que los malos comentarios no le afectan y que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo.

“En absoluto, nada me afecta porque ninguno de ustedes me da de comer, ninguno de ustedes me mantiene. Todo lo que he tenido, lo que tengo y lo que pueda tener más adelante es con mi esfuerzo, con mis ganas y con salir adelante”, precisó.

Finamente, Giuseppe agregó: “¿Saben qué les duele a ustedes? Que como no pueden lograr las cosas que quizá yo puedo lograr siendo extranjero, que es más complicado aún, pero ustedes estando en su propio país no lo pueden hacer, están frustrados. Yo estoy feliz, estoy con mi conciencia bien de saber que todos los días hago las cosas bien y nada más. Voy a seguir viviendo mi vida normal”.