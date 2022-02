Gino Pesaressi celebra el crecimiento de Daniela Darcourt: “Feliz por tu merecido éxito”

Gino Pesaressi ha dejado claro que no solo es un seguidor más de Daniela Darcourt, sino también su amigo y se alegra por cada uno de los logros de la salsera peruana. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde compartió uno de los esperados conciertos de la cantante, luego de estar alejada de los escenarios durante muchos meses por la pandemia.

El 26 de febrero, el canal de América Televisión compartió el espectáculo que organizó la intérprete de “Señor mentira”, que se realizó el último 12 y 13 de noviembre y tuvo como sede al Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El ex chico reality Gino Pesaressi fue uno de los espectadores del evento y no solo publicó algunos videos, sino que le dejó un mensaje a su amiga Daniela Darcourt. En ese sentido, escribió: “Feliz por tu merecido éxito, amiga, después de tanto trabajo. Ahora toca disfrutar. ¡Sigue rompiendo! ¡Esa soy yo!”.

Rosángela Espinoza respondió fuerte y claro a Gino Pesaressi

Luego del sorpresivo regreso de Rosángela Espinoza a Esto es guerra, la chica reality visitó el set de En boca de todos para contar más detalles de su ingreso al programa de competencia.

En ese sentido, el presentador Gino Pesaressi le consultó acerca del sobrenombre que le puso Rafael Cardozo y ella contestó tajantemente: “¿Eres conductor o no? Estoy molesta, respetos guardan respetos y no quiero que me faltes el respeto, porque yo no te estoy cambiando de nombre. Si eres conductor, compórtate como tal”.

Gino Pesaressi opinó sobre el regreso de Esto es guerra

El inesperado final de Esto es Habacilar y, por ende, el rápido retorno de Esto es guerra no ha sido bien tomado por todo el mundo, ya que los últimos meses el reality de competencia no ha pasado por su mejor época en cuanto a rating.

Ante ello, el conductor Gino Pesaressi manifestó: “Yo mato a cualquiera ahí, pero hay que darle la oportunidad a los chiquitos nuevos para que crezcan, (para que) demuestren su talento”.