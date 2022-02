Fallece el rapero Snootie Wild tras recibir un impacto de bala durante tiroteo

Snootie Wild, nombre artístico de LePreston Porter, falleció la mañana del 27 de febrero, según confirmó su familia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Tenía 36 años.

“¡Aunque no estés en cuerpo, tu nombre y legado vivirán para siempre! #TeamYayo4Life”, refirió la publicación que refería a “Yayo”, su mayor éxito musical lanzado en 2014 como parte del álbum Go mode. Este, además de catapultarlo a la fama, lo colocó en la lista Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs.

¿Cómo falleció Snootie Wild?

Según reportó la estación ABC Houston, el 25 de febrero se produjo un tiroteo en el lado sur de Houston (Texas, Estados Unidos). Tras ser alertados por Shotspotter (un programa experimental de la Policía que avisa en tiempo real donde se están reportando tiroteos), los agentes encontraron a Snootie Wild con una herida de bala en el cuello. Se le practicó RCP y luego fue traslado de urgencia al hospital. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos, el artista falleció a los dos días.

27.2.2022 | Publicación confirmando la muerte de Snootie Wild. Foto: Snootie Wild/Instagram

Snootie Wild en contra de la violencia

El intérprete de “She’s a keeper” y “Like this before” dijo en una entrevista con The Boom Box, que, al haber crecido en un ambiente de violencia en Memphis, él aprendió a condenarla.