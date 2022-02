Fabiola Aguilar viajó a Egipto en busca del título de Top Model of the World 2022

Fabiola Aguilar enrumbó hacia Paris (Francia), antes de llegar a su destino final en la ciudad de Ain Sujna (Egipto), para participar de la edición 28 de Top Model of the World, certamen anual patrocinado por World Beauty Organization y cuya noche final se realizará el 11 de marzo en el Tanoak Resort, a una hora de El Cairo.

La modelo peruana buscará ser la sucesora de su compatriota Pierinna Patiño, actual Miss Top Model of the World 2020/2021.

Fabiola Aguilar: En camino a hacer realidad mis sueños

“El viaje recién comienza (…) Estaré representando a Perú en Egipto. Anoche fue un momento muy hermoso y memorable”, escribió Fabiola Aguilar en Instagram el 29 de enero 2022, después de ser designada como Top Model Perú 2022.

Ahora, en una publicación más reciente y antes de embarcarse a Egipto, la modelo peruana expresó: “Los sueños no funcionan a menos que tú lo hagas, estoy en camino de hacerlos realidad”.

Fabiola Aguilar busca ser la sucesora de Pierinna Patiño actual Miss Top Model of the World 2020/2021. Foto: Fabiola Aguilar/Instagram

Top Model Perú: ¿quién es Fabiola Aguilar?

Con 23 años, Fabiola Aguilar no es un nombre desconocido en el mundo del modelaje y las pasarelas. Empezó a los 14 años y quedó finalista en los certámenes Miss Teen Model Perú 2014, Élite Model Look Peru 2016 y Model Of The Year Perú 2017.

En 2020, representó a Lima Norte en el concurso de belleza Miss World Perú 2020.

Paralelo a ello, lleva estudios de Administración de Hotelería y Turismo, además de ser parte de la ONG Juntos por el Perú.