Diego Val asegura que apasionado beso con Eva Ayllón en su nuevo videoclip no fue ensayado

El nuevo videoclip de Diego Val junto a Eva Ayllón sorprendió a los seguidores de ambos artistas por el apasionado beso que protagonizan al final de la canción. De hecho, la escena ha generado diversos comentarios hacia los cantantes. Por ello, el intérprete de “Tell me” relató cómo se dio ese momento entre ambos y aclaró que no fue ensayado.

“No, fluyó en el escenario. Eso es amor y para el amor real no se necesita actuación. Eso es cuando se tiene un sentimiento lindo, puede ser (un beso) en el cachete, en la boca, al final es amor y creo que eso es lo que tenemos. Hay un amor y respeto”, sentenció en entrevista con Trome.

Además, el artista peruano precisó que el tema “Solo tú” entonado con la criolla trasmite el mensaje de que para el amor no hay edad. “Yo creo que los amores de 40 y 20 siempre han estado de moda, sino que ha sido un tema que, de repente, no se habla. Yo creo que uno es libre de amar a quien quiera, yo creo que el amor no tiene edad, y eso es lo que yo represento en mi proyecto, represento amor”.

Cantante se alejó de los realities a causa de una enfermedad

En entrevista con La República, el exchico reality contó que a la edad de ocho años tuvo que mudarse a Estados Unidos para recibir mejor atención sobre la enfermedad que lo aquejaba. Diego Val aseguró que padece de Perthes (padecimiento de la cadera del niño en la que se produce una debilidad progresiva de la cabeza del fémur y que puede provocar una deformidad permanente de la misma). Tras recibir el diagnostico en Perú, el cantante pasó por diversos procedimientos e incluso estuvo cuatro años de su vida con muletas.

Diego Val puso como prioridad su salud. Foto: Diego Val/Facebook

Diego Val y Eva Ayllón repiten beso para promocionar su disco

Los artistas se presentaron en un evento para promocionar el nuevo disco del cantante titulado Sexo eterno; sin embargo, Diego Val y Eva Ayllón asombraron a los seguidores al repetir la romántica escena del videoclip. Durante el show, la criolla llenó de elogios a su colega. “Muchas gracias por acompañar a Diego en esta aventura que es la música. O sea, que además de ser churro, cantas”, indicó.