Ashton Kutcher extiende su apoyo a Ucrania, país de origen de su esposa Mila Kunis

Ashton Kutcher se solidarizó con Ucrania. En medio de la crisis actual que se vive en el panorama internacional, tras la invasión rusa en Ucrania, países europeos han estado reuniendo apoyo masivo de usuarios en redes sociales, así como de celebridades que han estado ayudando a los afectados por medio de recaudación de donaciones.

En medio de esa crisis política, el actor de The 70s show utilizó su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a Ucrania, país natal de su esposa Mila Kunis.

Ashton Kutcher envía mensaje de apoyo a Ucrania

En su plataforma social, Kutcher escribió: “Apoyo a Ucrania”. Su declaración se produjo horas después de que Rusia lanzara un ataque a Ucrania a principios de esta semana.

Ashton Kutcher se solidariza con Ucrania. Foto: Twitter

Pese a su postura, varios de sus seguidores le reprocharon el haber elegido un bando, pero recordaron que tiene una razón muy válida, pues su pareja Mila Kunis nació en Ucrania y se mudó a Los Ángeles cuando tenía 7 años.

Ashton Kutcher pone en venta su boleto para abordar una nave espacial

El intérprete se retractó de subir a uno de los primeros viajes comerciales a bordo del Virgin Galactic. Ante esto, el actor decidió explicar el por qué de su cambio de decisión.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa básicamente me animó a que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños; así que acabé vendiendo mi boleto a Virgin Galactic”, expresó el actor al medio Cheddar News.