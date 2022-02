Andrés Hurtado reafirma su decisión de postular a la presidencia del Perú en 2026

Firme en su decisión. Tras presentar diferentes casos de ayuda social en su programa Porque hoy es sábado con Andrés, el conductor volvió hablar de su candidatura a la presidencia del Perú para el 2026. Andrés Hurtado comentó que ya está en marcha su campaña y está seguro que todo el país le dará su voto.

“No tengo armas para solucionar los problemas de mis hermanos peruanos en este país. Se los he dicho, no soy un político. Tengo en claro que nadie va a votar por un político en este país , todo el país va a votar por mí porque no soy un político” , señaló.

Asimismo, el presentador de televisión reveló por qué no hizo campaña presidencial durante el 2021. “Lo que encuentra en Lima (persona a quién va ayudar) es una discriminación debido a la pobreza. Es lo que viven los peruanos de profunda pobreza. Me pregunto y me digo: ‘¿Qué vamos a hacer con la pobreza extrema del país?’ No me queda otra que decir que voy a ser el presidente del país el 2026. De eso no lo duden. Mi candidatura ya está puesta, durante años, tuve que interrumpirla en el 2021 para poder terminar mi tercer COVID-19″, refirió.

Conductor celoso por el beso entre Eva Ayllón y Diego Val

El beso protagonizado por Eva Ayllón con Diego Val en el reciente videoclip del cantante habría puesto celoso a Andrés Hurtado. El presentador de televisión lanzó hilarantes comentarios hacia su amiga y bromeó que él y la criolla son como “marido y mujer”. “Todavía (he sido) hipócrita en saludarlo, por protocolo. Todos saben la relación que tengo con Eva, que somos (como) marido y mujer muchos años, toda una vida, está esperando un bebé mío y que lo bese fue too much (demasiado). No voy a ir a dormir a la casa, ya se lo dije”, expresó en entrevista con La República.

Andrés Hurtado visitó a Laura Bozzo cuando cumplía arresto domiciliario

Hace unos días, Laura Bozzo concedió una entrevista a Andrés Hurtado. Durante la conversación, la exconductora recordó su trayectoria por diferentes canales de televisión. Además, el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés contó que la visitó mientras cumplía arresto domiciliario. “La parte linda y tierna, en el arresto me iba casi todos los días a verte, no se permitía que nadie ingresara”, mencionó. “Nos íbamos con Manolo Rojas, Alfredo Benavides”, añadió.