Andrés Hurtado estalla contra clínica San Juan de Dios: “Plata era lo que le faltaba a la paciente”

Andrés Hurtado se mostró indignado este sábado 26 de marzo al conocer la historia de una madre de familia en el set de Porque hoy es sábado con Andrés. La mujer llegó hasta el estudio para solicitar la ayuda del conductor y poder continuar con el tratamiento de su hija, quien sufrió una parálisis cerebral pero no completó su recuperación, puesto que no cuenta con los recursos económicos suficientes.

Según contó la mujer, su hija recibía atención en la Clínica San Juan de Dios hasta que le fue imposible seguir pagando los montos que le solicitaban, por lo que tuvieron que dejar de acudir al establecimiento.

Ello fue el detonante para que la figura de Panamericana lanzara una serie de críticas contra la mencionada Clínica, pues no sería la primera vez que recibe este tipo de quejas.

“Por si acaso era plata lo que le faltaba a esta señora. Los teletones, el hogar Clínica San Juan de Dios, ahí está. Esta es la mujer número 200, 300 que viene a este set a decirme que no la atienden porque es pobre, porque no tiene dinero” , expresó el conductor.

Clínica San Juan de Dios habría enviado carta notarial a Andrés Hurtado

El presentador de Porque hoy es sábado con Andrés no temió en revelar que le habían hecho llegar una carta notarial y que no le interesaba en absoluto responderla.

“Y después el hogar Clínica San Juan de Dios me manda su carta estúpida, que me cag*** en su carta (…). Sus Teletones, allí está, ¿no escuchan (el caso de la madre de familia)?”, sostuvo.

Andrés Hurtado asegura que invitó al padre Isidro a su programa

Asimismo, el conductor de Panamericana también comentó que citó al padre Isidro, director de la Clínica, en más de una oportunidad para conversar sobre los casos que han llegado a su estudio de televisión, pero este nunca aceptó.

“Cité al padre Isidro veinte veces a que se siente siente aquí, para que le responda a mi país (…). No viene porque sabe que le saco los 30 casos en su cara, ese es el show de la Teletón. A mí no me importa largarme por si acaso, por último yo no vivo en el Perú, vivo en México, así que a mí nadie me va a callar”, aseveró.