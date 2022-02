La historia detrás de “El apagón”, el exitoso tema de Yuri que normaliza la violencia sexual

La mexicana Yuri se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. La intérprete, quien gracias a su versatilidad y calidad vocal ha podido desarrollarse en diversos géneros musicales y desempeñarse en facetas de actriz y conductora, ha sido ampliamente criticada por usuarios de redes sociales, luego de que su sonada canción “El Apagón” (1991) resurgiera en las nuevas generaciones. Dicho tema musical hace representación de violencia sexual con música alegre y bailable en el ámbito familiar .

No obstante, esta no es la primera vez que la famosa cantante se ha visto envuelta en una polémica, pues en los últimos años ha tenido cuestionables comentarios hacia la comunicad LGBTIQ+, así como en contra del movimiento feminista.

Cibernautas reviven la perturbadora historia

Por medio de la plataforma de videos TikTok, decenas de usuarios revivieron el recordado tema “El apagón”, el cual han llegado a calificar de “perturbador” e “impactante” debido a la historia de abuso sexual que narra.

Diversos internautas han indicado, además, que la canción hace que un acto de violencia sexual pase desapercibido y sea parodiado para convertirse en un caso de burla.

¿Qué dice la letra de la polémica canción de Yuri?

La letra de la pegajosa canción, que de seguro has escuchado en algún momento, pero que nunca prestaste atención a lo que dice, habla de una mujer que sufrió abuso sexual mientras caminaba por las oscuras calles, por un repentino apagón que hubo por la zona en la que transitaba. “Iba sola por la calle, cuando vino de pronto un apagón”, dice la primera estrofa.

En medio de la oscuridad, esta fémina es abordada por un hombre que la jala y la empieza a tocar sin su consentimiento. “ Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un Zaguán y en aquella oscura calle.... Ay, qué me sucedió ”, continúa la letra de la cuestionable canción.

“Me quedé muy quietecita, en aquella terrible oscuridad, y una mano ligerita, me palpó con confianza y libertad (...) Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay!... Qué me sucedió”, sigue el tema musical.

No obstante, gracias a que regresó la luz en la zona, no pudo llegar a ser una violación. Sin embargo, lo que hace ruido es que luego se revela que el agresor de la víctima es su padre. “Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces ¡Ay!... era mi papá”, cuenta la canción.

¿“El Apagón” fue escrita por Yuri?

Pese a que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Yuri, que narra una historia de asalto sexual, no es de autoría de la música veracruzana.

“El apagón” pertenece al álbum Soy libre, pero el tema original fue compuesto por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón, en 1942. Estuvo inspirado en la Segunda Guerra Mundial, época en que las agresiones sexuales se daban con constante frecuencia.

Yuri ya no canta parte de la canción

En el 2018, en una entrevista para el diario La cuarta, la cantante mexicana reveló que ya no canta las oraciones más polémicas de su canción “El apagón”. Estas sería las problemáticas líneas, según Yuri: “Cuando encendieron las luces ¡Ay!...... era mi papá”.

“Cuando canto este tema, ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse”, explicó Yuri.

Además, la artista confesó que cuando se apegó al cristianismo se dio cuenta del detalle de la canción, por tanto, decidió omitir esa parte. “El público me la pedía entonces. Lo que hice fue quitar esa parte de un caballero que abusa de su propia hija, algo que obviamente no es correcto”, puntualizó la también actriz.