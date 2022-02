Yahaira Plasencia anuncia gira por Europa: “Es un sueño hecho realidad”

Yahaira Plasencia realizará una gira por Europa en julio de este 2022. A través de sus redes sociales, la intérprete de “Y le dije no”, quien dejó de trabajar con Anthony Aranda, se mostró muy entusiasmada por este importante paso en su internacionalización, con el que recorrerá Madrid y Barcelona en España, para luego continuar en Italia, Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Suecia y Portugal.

“¡Nos vamos a Europa! Muy contenta de contarles que en Julio inicia mi gira por nueve países europeos con toda mi orquesta!”, expresó mediante su cuenta oficial de Instagram.

Yahaira Plasencia confirma gira por Europa. Foto: Yahaira Plasencia/ Instagram

Sobre este nuevo tour, mediante el cual llevará su música a miles de personas en el continente europeo, Yahaira Plasencia señaló lo siguiente:

“Hay muchas novedades y sorpresas especiales para la comunidad de migrantes peruanos en estos países. Es un sueño hecho realidad. No me detengo y sigo adelante como buena peruana que soy. Mi internacionalización ha empezado, sé que no solo peruanos irán a mi show, sino gente del extranjero y eso me motiva más. Voy a demostrarles a todos que tengo talento y de sobra”.

Por otro lado, el próximo domingo 27 de febrero desde las 4.00 p. m., Yahaira Plasencia formará parte del espectáculo por los 125 años de Donofrio en el D´Onofest, un espectáculo musical sobre ruedas que por primera vez en el país se realizará en cuatro ciudades de manera física y virtual en simultáneo.

Yahaira Plasencia celebra éxito de su academia de baile

Yahaira Plasencia celebró que su academia de baile haya tenido una gran acogida anunciando que esta se extenderá por un mes más. “Estoy agradecida con todos los niños y adultos que se inscribieron en La Academia. Decidimos extender la temporada todo marzo y eso me hace feliz. Este ha sido un reto grande para mí porque es mi primer emprendimiento”, acotó.

Yahaira Plasencia en su academia de baile. Foto: Yahaira Plasencia

Alista nueva canción

Finalmente, la autodenominada ‘Patrona’ comentó que viene ultimando los detalles para el lanzamiento de un nuevo tema bajo la dirección de Sergio George, el cual lanzará en los próximos meses.