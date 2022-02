Verónica Álvarez, novia de Mateo Garrido, le dedica romántico post: “No sé qué hice para merecerte”

Mateo Garrido Lecca se dejó ver muy enamorado de Verónica Álvarez en un video compartido en redes sociales. Además, la joven dedicó un romántico mensaje al locutor, quien fue duramente criticado por no respetar las medidas de seguridad dictadas en plena pandemia por el Estado peruano.

La bailarina, en un extenso texto, reveló su amor por el comediante. “No me gusta hablar del tema y menos en redes (...) El amor bonito sí existe, que él no va a cambiar por ti, que el amor no duele y no tienes por qué conformarte. Da miedo, yo sé, pero lo que viene después hará que todo tenga sentido”, escribió.

Por último, la también empresaria agradeció a su pareja por seguir firmes en su relación. “Cuando llega, llega. Y si no quieres pareja, maravilloso. Yo ya lo había decidido y no me pasó nada. Lo importante es ser feliz. No sé qué hice para merecerte y al mismo tiempo sí sé. Gracias por todo”, se lee en el post.

Mensaje de Verónica Álvarez a Mateo Garrido Lecca. Foto: Verónica Álvarez/Instagram

PUEDES VER: Mateo Garrido Lecca es criticado por impulsar el consumo de cerveza durante estado de emergencia

Comediante se disculpa tras promover consumo de alcohol en cuarentena

Luego de ser duramente criticado por pedir que se venda cerveza, ya que la empresa Backus seguía con sus labores en plena cuarentena, el locutor se pronunció en Twitter para pedir disculpas y aclarar que todo fue una broma. “Publiqué un tweet sobre el consumo de chela. Horas después, tras leer sus comentarios, caí en cuenta que fue un tweet irresponsable para la coyuntura que vivimos y decidí borrarlo”, escribió. “Acepto el error. El tweet lo tomé a la broma, pero no era el momento adecuado, por lo que ofrezco las disculpas del caso”, agregó.

Disculpas del comediante. Foto: Mateo Garrido Lecca/Twitter

Mateo Garrido Lecca se pronunció luego de ser acusado de racista

El artista se convirtió en blanco de críticas luego de compartir en historias de Instagram a personas afrodescendientes, que fueron grabadas sin su consentimiento, mientras hacía bromas sobre sus peinados. “Es cierto que me reí del peinado, por lo que ofrezco mis disculpas por la ofensa que hice a partir de mi ignorancia de no entender que puede ser una expresión étnica-cultural. No volverá a suceder”, mencionó en Twitter.