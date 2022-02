Andy V revela que pagó elevada suma a Susy Díaz para casarse con ella: “¿Así quién no te va a conocer?”

Andrés Olano, el popular Andy V, fue uno de los invitados en el programa B&H Podcast el último 22 de febrero. El formato de internet conducido por dos youtubers tuvo en su silla al polémico personaje, quien estuvo varios meses fuera de la televisión. En esta extensa conversación, Andy V no se libró de dar detalles sobre el hecho que marcó su saltó a la fama: su matrimonio con Susy Díaz.

Para sorpresa de los conductores y oyentes, el exparticipante de Bienvenida la tarde reveló haberle pagado una cuantiosa suma de dinero a la exbailarina para que accediese a contraer matrimonio con él. En total, Olano le pagó a Susy 3.000 soles para que esta lo convirtiera en un personaje famoso.

“Al mundo de la farándula llegué obviamente porque me caso con Susy Díaz. Ya cuando te casas con Susy Díaz ¿quién no te va a conocer? Yo me casé a los 24 o 25 años (…). Me casé con ella y mi nombre se hizo más famoso, pero no tanto como lo que yo quería, porque yo a ella le pagué 3.000 lucas para que me haga famoso. Ahí vienen lo que son los famosos ampáis” , reveló el personaje de la televisión ante el asombro de los presentes.

Pese a haber aceptado que su matrimonio con Susy tuvo una motivación puramente interesada, Andy reconoció que llegó a enamorarse de la madre de Flor Polo.

Andy V es acusado de ultrajar a ahijada de Susy Díaz

El programa Magaly TV la firme difundió la denuncia en contra de Andrés Olano por presuntamente haber agredido sexualmente a una joven de 30 años con una condición especial. El pasado lunes 21 de febrero se transmitió el informe que expuso el supuesto delito que podría llevar a la cárcel a Andy V.

Andy V da su descargo

El polémico personaje de la farándula se comunicó con el programa Amor y fuego para demostrar su inocencia tras las acusaciones que recibió por parte de la familia de la denunciante. El ex chico reality repitió en más de una oportunidad no ser autor del acto criminal, en medio de las suspicacias de los conductores de espectáculos.