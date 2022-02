¿Qué fue de Luis Enrique Outten, jefe de Combate y la voz en off, que dejó ATV después de 11 años?

Luis Enrique Outten hacía la voz del jefe de Combate, programa que se transmitió por ATV hasta el 2018. Él era el encargado de lanzar órdenes y hacer ‘temblar’ a los chicos reality cuando se portaban mal. En ese entonces, también era el emblema de las promociones del canal. Lo sorprendente es que, después de once años de trabajo, decidió abandonar su casa televisiva .

Ahora, el popular locutor está enfocado en un nuevo proyecto que lo regresa a las pantallas. Aquí te contamos todos los detalles sobre ello, sus declaraciones más recientes y su vínculo con Gian Piero Díaz.

¿Por qué dejó ATV y se fue a otro canal?

En una reciente entrevista, el jefe de Combate reveló por qué dejó de trabajar en ATV tras muchos años al aire. Contó que una propuesta le llegó a sus manos y no dudó en aceptarla.

El canal Willax TV lo convenció. “Después de once años, dejé mi casa ATV, porque el camino continúa, porque hay nuevas oportunidades y mejoras en todo sentido. Entonces, por la amistad de mis hermanos Rossana y Piero, me convocan para ser parte de Sorpréndete y a la vez fui convocado por Willax TV y yo, con mucho gusto, he aceptado este reto para el 2022″, expresó en declaraciones para el periodista Ernesto Gerardo.

“ATV seguirá siendo mi familia por siempre. Fue una difícil decisión, pero quise tener un poco más de tranquilidad económica y, definitivamente, por los proyectos que vienen como Sorpréndete, que ya es una realidad”, agregó.

Luis Enrique Outten y su amistad con Gian Piero Díaz

Descartó el regreso de Combate y habló sobre su amistad con el conductor Gian Piero Díaz. “Tenemos una amistad y admiración muy grande con Piero y Roxana. Reencontrarnos en el set ha sido maravilloso , darnos un abrazo ha sido una sensación que no te puedo explicar”, sostuvo.

Según él, el reality tuvo una época de apogeo, pero luego decayó en su contenido. “Pensaban que se iba a hacer Combate en Willax, pero no es Combate sino es Sorpréndete. Combate cumplió una época , duró nueve años, yo no estuve los dos últimos, pero fueron los siete mejores años de éxito de Combate. Al final, se distorsionó, ya no fue el mismo ritmo ”, señaló.

Aclaró que, con Gian Piero Díaz, no buscan ganar en rating, sino hacer un programa que ayude a las personas necesitadas. “El canal (Willax TV) se está viendo cada día mas y lo que queremos mas allá de la audiencia es hacer un programa de calidad. Queremos ayudar, ayúdenos a hacerlo”, dijo el locutor.

Opinó sobre Esto es guerra

En un momento, el periodista le preguntó: “¿Cuánto tiempo más crees que tenga Esto es guerra?” . Luis Enrique Outten afirmó que en la televisión todo puede suceder, motivo por el cual eso algo que no se puede calcular.

“Sabes que la TV es impredecible, es cuestión de enganchar. Si enganchas, continúas, pero de repente pasa algo y te tumban del aire”, respondió.