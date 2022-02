Pancho Rodríguez habla de su relación con Yahaira Plasencia: “Tuvimos una amistad sincera”

Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia volvieron a dejar de seguirse en Instagram. El exchico reality tras ser impedido de ingresar a Perú se enlazó en vivo con Amor y fuego el último viernes 25 de febrero. En la entrevista, Rodrigo González y Gigi Mitre le recordaron sus salidas y el supuesto romance con la salsera.

El presentador de espectáculos hizo un recuento de la amistad que decían tener y ahora que está en Chile la cantante ha decidido no ayudarlo. “¿Cómo es que queriendo tanto a alguien, queriendo tanto a la familia, habiéndose dado de besos en el malecón... cómo de pronto se deciden bifurcar en el peor momento?”, sentenció.

De inmediato, el chileno dejó en claro que lo único que lo unía a la intérprete de “Dime” era su amistad. “Hay veces que las cosas son lo que tienen que ser... pero, creo que llega un punto en el que uno tiene que cuestionarse las cosas y simplemente fluir con lo que es, nosotros tuvimos una amistad muy linda y sincera” , manifestó.

Deportista se pronuncia tras el caso de Facundo González

El chileno habló una vez más sobre su situación de entrada a Perú. Por ello, Rodrigo González se mostró sorprendido con la medida, ya que no fue aplicada para Facundo González, quien también fue parte de la polémica fiesta de Yahaira Plasencia. Por esta razón, el modelo prefirió no opinar sobre el caso del argentino. “Sería irresponsable de mi parte hablar de otra persona. Yo tengo que ver mi caso; sin embargo, hay cosas que dejan para pensar... ¿Por qué solo yo? (no puede ingresar al país) y quisiera aclarar que, si en algún momento se hace la comparación del caso con Facundo u otro extranjero, no es para que las autoridades vayan detrás de él y lo saquen del país”.

Pancho Rodríguez no habría recibido apoyo de Esto es guerra

En su conversación con Amor y fuego, el chileno contó que no ha recibido ayuda de parte de Esto es guerra porque no es su responsabilidad. “No han hecho nada de eso (ayuda legal), pero tampoco es su responsabilidad, creo yo. En ese sentido, no han hecho nada, pero yo estoy en una posición de que no puedo reclamarle nada a nadie”, indicó. Sin embargo, contó que solo el productor Peter Fajardo se ha comunicado con él tras ser expulsado de Perú a inicios del 2022.