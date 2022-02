Melissa Paredes alista los útiles escolares de su hija: “Ya empiezan las clases”

Melissa Paredes parece afrontar tranquila los retos profesionales que se le vienen este 2022, como el programa que está a puertas de estrenar junto a Karen Schwarz; aunque también viene aprovechando su último fin de semana para dejar listos los útiles de su menor hija para el inicio clases en el colegio.

En los videos que la modelo Melissa Paredes publicó en sus redes sociales se le escucha decir: “Ya empiezan las clases y andamos en modo poniéndole nombre a todo, obviamente, en coordinación con la otra parte (Rodrigo Cuba) para estar todos ok, Mía como les había contado ya tiene su mochila, su lonchera, sus cositas, todo para su retorno a clases, y ahora estoy poniéndoles nombrecitos a todos”.

Asimismo, detalla cómo está haciendo la actriz para que su primogénita no pierda sus accesorios: “Compré estos stickers y voy a pegarlos en todos sus lápices, plumones, colores y todo, para que no se me pierda nada, ¿quién más está así?”.

La pequeña Cuba Paredes experimentará ir al colegio por primera vez de manera presencial, a diferencia de hace dos años, cuando se paralizaron las actividades escolares. Esto forma parte las disposiciones del Ministerio de Salud con la finalidad de retornar a la cotidianidad pues hay un alto número de personas y niños vacunados.

Anthony Aranda aseguró que Melissa Paredes no ingresará a EEG

El programa Estás en todas no pasó por alto la oportunidad de entrevistar a Anthony Aranda, luego de ser presentado como el nuevo jale de Esto es guerra para aclarar algunas dudas que sus seguidores tendrían.

Es por ello que al ser consultado por el supuesto ingreso de Melissa Paredes al reality, el bailarín manifestó: “Nunca hubo una conversación con Melissa. Así que, en esta oportunidad, Melissa no va a estar”.

Anthony Aranda responde a las críticas de Karen Dejo

Muchos personajes del espectáculo pusieron el grito al cielo cuando se enteraron de que uno de los nuevos ingresos a Esto es guerra 10 años fue Anthony Aranda, debido a la forma en cómo se hizo conocido el bailarín.

Una de las personas más críticas fue Karen Dejo, quien no dudó en reprochar la oportunidad que se le ha otorgado. Ante ello, el chico reality fue consultado por sus palabras y respondió: “No tengo nada que decir al respecto. Todo bien. (...) Yo la verdad las tomo súper tranquilo”.