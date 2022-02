Marina Mora a pocas horas de contraer matrimonio: “Me caso con un hombre que me da seguridad”

Marina Mora no oculta su emoción al encontrarse tan cerca de darle el ‘sí' a su futuro esposo, el empresario chileno Alejandro Valenzuela. Es por ello que la ex Miss Perú quiso expresar su contento en redes sociales a través de unas tiernas palabras que emocionaron a más de uno.

“¡Felicidad! Ya no falta nada para que Ale y yo nos casemos” , rezaba la publicación de la modelo. En esta hizo un breve repaso de lo que ha sido su relación con el hombre de negocios.

“Han pasado más de 3 años desde que comenzamos nuestra relación, una relación que ha ido mejorando conforme nos conocemos y nos admiramos más; me encanta saber que me caso con un hombre con valores y que me ama, me da paz, seguridad y estabilidad ”, escribió Marina en su cuenta de Instagram

Asimismo, demostró su gratitud por haber conocido a Alejandro Valenzuela y que este sea parte de su vida.

“Me siento muy agradecida con Dios y con la vida por tener a un gran hombre a mi lado”, sostuvo.

La reina de belleza también prometió que estaría registrando cada momento de su matrimonio desde sus redes sociales.

“Poco a poco compartiré con ustedes el proceso de mi shower, boda y demás. Gracias por todo su cariño y buenos deseo”, finalizó.

Marina Mora publica tierno mensaje horas antes de su matrimonio. Foto: Marina Mora/ Instagram

Mavila Huertas saludó a la feliz pareja

La reconocida periodista Mavila Huertas no fue ajena a la romántica publicación de Marina Mora. Es por ello que la comunicadora se pronunció a través de la caja de comentarios.

“Toda la felicidad del mundo”, les deseó la exconductora de Cuarto Poder.

Marina Mora dio detalles de su boda

Hace unos días, Marina Mora y su prometido Alejandro Valenzuela revelaron a la revista Cosas algunos detalles sobre su matrimonio. La pareja especificó que realizarán una boda religiosa y otra civil.

“Será una boda de día, con las personas más cercanas a ambos, solo ochenta invitados, y la vamos a pasar increíble, será muy divertida. Lo celebraremos en el campo y el enlace se dará en una linda capilla en Pachacámac”, sostuvo la reina de belleza.