Kathy Sheen fue víctima de la delincuencia: “¡Este país cada vez está peor!”

¡No lo pudo creer! Kathy Sheen preocupó a sus seguidores cuando publicó hace tan solo unas horas un TikTok en el que reveló que se robaron los espejos de su carro. Ella recién se dio cuenta cuando se disponía a salir en el vehículo.

En el clip se ve cómo la figura televisiva intentó burlarse de la situación a realizar comentarios irónicos. “¡Este país cada vez está peor!”, fue la descripción del video que ya cuenta con más de 1.000 ‘me gusta’.

Kathy Sheen no sabía cómo reaccionar cuando se percató de que le habían robado sus espejos retrovisores. Foto: Kathy Sheen/TikTok

Kathy Sheen se quedó sin sus espejos retrovisores

“Hoy es un día de m*** (risas). Desperté bien bonita sin los espejos de mi carro. Así es, la delincuencia en su máxima expresión. Encima mi seguro no cubre ese plan porque yo tuve uno intermedio porque estoy sin chamba. Justo ese plan no cubre espejos, cubre que mates a alguien, pero no espejos”, comenzó narrando Katy Sheen.

Luego señaló de forma irónica la labor de los entes encargados de luchar contra la inseguridad ciudadana: “Felizmente nos habían prometido (las autoridades) que ya no iba a haber más delincuencia, robos”.

Al final del clip realizó una broma para intentar calmar la situación. “Ahora, cuando maneje estaré como (voltea mirando a ambos lados torciendo su espalda). Entonces voy a gastar en traumatólogo y en mis espejos”, expresó.

Usuarios se solidarizan con Kathy Sheen

Luego de publicar el video, que rápidamente se hizo viral y ya superó las 18.000 reproducciones, diversos usuarios dejaron consejos para la periodista Kathy Sheen a fin de intentar hallar una solución. Además, le indicaron dónde podrían haber terminado sus espejos retrovisores.

Seguidores de Kathy Sheen le dan consejos tras ser víctima de la delincuencia. Foto: TikTok

“Paciencia y buen humor, lo importante es que tú estés bien”, “No puede ser, paciencia ante ello, yo ya no dejo mi auto fuera de una cochera”, “Eso le pasó a mi esposo, dejó el carro en la calle y cuando salió un espejo menos. Y el espejo cuesta 500 soles”, escribieron varios seguidores.