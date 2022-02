Julián Zucchi medita sobre la paternidad: “Lo único que hace niños bien criados es el amor”

Julián Zucchi y su esposa Yiddá Eslava se han dedicado a la actuación y al cine, pero también han creado una comunidad en sus redes sociales que les permite generar contenido sobre la vida de parejas y padres, las mismas que desarrollan con sus dos menores hijos.

En esta oportunidad, el argentino compartió su reflexión sobre la ardua tarea que es ser padre de familia. Todo esto basado en sus propias vivencias. De esa forma, escribió una larga publicación en Instagram acompañada de una fotografía familiar. En la leyenda se puede leer: “Sí es verdad que me esfuerzo mucho por mi trabajo. Pero por lo que más me esfuerzo todos los días es por ellos, por verlos felices. Mis hijos son realmente mi motivación más grande para seguir. Hay que aceptar que no somos perfectos como padres, sería imposible porque nadie es perfecto”.

Asimismo, el cantante Julián Zucchi afirmó: “Lo único que aprendí en todos estos años como hijo (que siempre le reclamamos a nuestros padres cosas) y ahora como padre, es que nos podemos equivocar, pero lo único que hace niños bien criados, es el amor; es lo único en lo que jamás podemos equivocarnos”.

Finalmente, resumió todo con esta frase: “Conclusión: hay muchas decisiones que tomamos como padres que pueden ser erróneas, es normal; pero darles todo el amor que podamos nunca va a estar de más. Nada me da más satisfacción que ver a mis hijos sonreír”.

Julián Zucchi no está de acuerdo con la opinión de Yiddá Eslava con el pequeño ‘José José'

La pareja conformada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava han empezado el 2022 con todo y no solo por la presentación de su segunda película llamada ¿Nos casamos? Sí, mi amor, sino también porque han podido incursionar en el mundo de los reality de canto como jurados.

Es así que fueron presentados en Yo soy nueva generación como parte de los observadores que estarán encargados de guiar a los participantes; sin embargo, no siempre coinciden en sus opiniones. Así lo dieron a demostrar cuando evaluaron la participación del imitador de ‘José José'.

Julián Zucchi pasó divertido momento al mostrar que usa la misma camisa que Deyvis Orosco

El argentino Julián Zucchi contó a sus seguidores la anécdota que le había pasado viendo historias en Instagram antes de salir. Por ello, confesó que sus seguidores le advirtieron de no repetir la misma camisa que el cumbiambero Deyvis Orosco, debido a que ambos estaban usando la misma camisa.

En ese sentido, el actor aseveró que sus fanáticos lo previnieron: “Estás con la misma camisa que se puso hoy Deyvis Orosco en el programa En boca de todos”. A los segundos, continuó diciendo: “Inevitablemente, me mandaron a cambiar la ropa para no estar repitiendo vestuario en dos canales distintos con Deyvis Orosco”.