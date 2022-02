Isabel Acevedo asegura no sentirse afectada por los comentarios de sus haters

Isabel Acevedo es consciente de que siempre van hablar de ella por pertenecer al mundo de la farándula o por su nuevo romance. Hace poco, la empresaria fue parte de una de las presentaciones de la orquesta Combinación de la Habana, lo que la llevó a recibir mucho hate en redes sociales por bailar sobre el escenario. Sin embargo, la popular ‘Chabelita’ aseveró que le tiene sin cuidado las opiniones de sus detractores.

“Los chicos me presentaron en Washington, donde estoy ahorita. Son mis amigos, los conocí en el reality Divas en EEG. Me hicieron subir al escenario y demostrar lo que más me gusta hacer, que es bailar. La pasé increíble”, mencionó. “Las críticas me hacen más fuerte. Antes sí me afectaban, pero con el tiempo me acostumbre” , agregó en entrevista con El Popular.

Asimismo, se refirió a los presentadores de espectáculos que siempre la colocan en el ojo de la tormenta. “Me da risa, siempre van a hablar de mí. Que digan lo que quieran, ya no hago daño a nadie” , precisó.

Bailarina es captada junto a empresario durante su viaje a Tulum

Las cámaras de Magaly TV, la firme ampayaron a Isabel Acevedo en situaciones cariñosas con un empresario peruano en un lujoso restaurante de Chambao, Tulum, en México. El nombre del hombre correspondería a Rodney Rodríguez, quien vive en Washington y cuenta con un negocio dedicado a ofrecer servicios de mantenimiento de electricidad a oficinas y viviendas.

Isabel Acevedo habla sobre su nueva relación amorosa

Días antes de celebrarse San Valentín, Isabel Acevedo se presentó en En boca de todas para contar que se encuentra en la mejor etapa de su vida, ya que se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la ex chica reality prefirió guardar silencio y no revelar detalles de su romance. “Estoy feliz, estoy tranquila y eso es lo principal, eso se nota. Quería trasmitir eso en mis redes y para la gente que me sigue y me desea lo mejor”, señaló. “Les digo la verdad, bajo la experiencia que ya he tenido, prefiero dejar eso en privado”, añadió.