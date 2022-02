Ethel Pozo niega estar embarazada de Julián Alexander: “Si Dios quiere, se dará”

Ethel Pozo se encuentra muy nerviosa con los preparativos de la boda con Julián Alexander, pues hace poco anunciaron cuál es el lugar que eligieron para celebrar unión matrimonial. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel salió a desmentir las especulaciones de sus compañeras de América hoy de un supuesto embarazo.

Durante una de las ediciones del programa matutino, Janet Barboza y Brunella dejaron entrever que la conductora estaba con antojos y mareos lo que les hizo imaginar que estaría embarazada de su tercer bebé.

Luego de las diferentes bromas en torno a un posible embarazo fruto de su relación con Julián Alexander, la presentadora de televisión decidió poner punto final a los rumores. “¡No! Se pasan, creo que ellas quieren ser tías. Si Dios quiere, se dará”, mencionó a Trome.

Presentadora indignada con ingreso de Anthony Aranda a Esto es guerra

La presentación de Anthony Aranda como el nuevo jale de Esto es guerra no fue del total agrado de Ethel Pozo, ya que se mostró muy incómoda con la noticia y prefirió no hablar del bailarín. “No sé por qué han premiado a este señor, mejor ni digo, la verdad, preferiría no hablar de él”, mencionó, para luego pedirles a Janet Barboza, Edson Dávila ‘Giselo’ y Brunella Horna comenten sobre el ‘Activador’.

Ethel Pozo no quiere tener de invitado a Anthony Aranda en América hoy

Tras escuchar el pedido de Brunella Horna y Janet Barboza y estar de acuerdo en invitar a la pareja de Melissa Paredes al set de América hoy, la comunicadora reveló estar en contra de sus compañeras. Además, Ethel Pozo sorprendió a los presentes al asegurar que ya ha tomado la decisión de no querer ver a Anthony Aranda en su programa. “Yo voy a seguir firme en mi decisión, no me gustaría, públicamente lo digo”, expresó.