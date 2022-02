Yaco reprende a Rafael Cardozo por su actitud: “No hagas que me arrepienta de haberte elegido capitán”

Tensa discusión. Un controversial episodio entre Yaco Eskenazi y Rafael Cardozo se vivió en la última edición de Esto es guerra luego de que el chico reality brasileño actuara de manera inapropiada minimizando a Said Palao, tras asumir la capitanía de los Combatientes.

La gresca con el joven Palao inició cuando Yaco Eskenazi eligió a Rafael Cardozo como el capitán de los combatientes, hecho que generó desazón en la pareja de Alejandra Baigorria.

Poco después de que Rafael venciera a Patricio Parodi en una competencia de fuerza y agilidad, el brasileño fue el primero en elegir a un participante que integre las filas de su equipo. Así lo hizo y escogió a Said Palao, sin embargo, no lo hizo por sus habilidades, sino para humillarlo por haber cuestionado su liderazgo como capitán.

Rafael Cardozo falta el respeto a Said Palao

La pareja de Carol Reali ‘Cachaza’ minimizó y descalificó a Said Palao diciendo que ahora “estaría bajo sus órdenes” e inclusive le prohibió hablar. Diversos integrantes de EEG desaprobaron la actitud de la figura de 36 años lanzándole todo tipo de comentarios para que se retracte.

El conductor Yaco Eskenazi intervino en la discusión y extendió su apoyo hacia Said tras el mal rato que tuvo que pasar. Así también, evidenció su malestar con las expresiones de Cardozo, por lo que lo reprendió EN VIVO junto a Johanna San Miguel.

“Estaba tan contento con la manera de expresarse de Rafael hasta este momento. No entiendo porque haces una cosa buena con una mano y la borras con la otra inmediatamente. Te juro que no entiendo, en el fondo sé que eres un buen estratega. Más allá de esas palabras que acabas de decir Said Palao es uno de los mejores”, dijo en un inicio la pareja de Natalie Vértiz.

“¿Algunas vez cuando fui tu capitán te minimicé, te traté como si fueras menos? ¿A algunos de ustedes les pedí que no hablaran?. Rafael no hagas que me arrepienta de haberte escogido ser capitán, te pido des un paso atrás y trates a Said como se lo merece ”, expresó terminante el conductor de TV.

Rafael Cardozo le responde a Yaco Eskenazi

Ante la llamada de atención de Yaco Eskenazi, Rafael Cardozo no se quedó callado y le respondió diciendo lo siguiente: “Yaco, el único que puede darme órdenes acá es el Tribunal. Si el Tribunal cree que estoy haciendo algo malo, es otra cosa”.

El resto de participantes se quedaron asombrados ante el mal comportamiento y la agresividad de Cardozo luego de haber sido cuestionado por algunos ‘guerreros’ históricos como Yaco Eskenazi, Gino Pesaressi y Natalie Vértiz.