Gabriela Herrera se impuso a Rosángela en su primer reto, pero terminó en silla de ruedas

No todo salió como planeado. La influencer Gabriela Herrera se encuentra en el foco mediático luego de su inesperada llegada a Esto es guerra 10 años el último 24 de febrero. En su segundo día en el set del reality de competencia, la bailarina realizó su primera competencia, enfrentándose a una emblemática concursante del programa: Rosángela Espinoza.

La ‘chica problemas’ sorprendió a propios y extraños con su gran agilidad y disposición al momento de comenzado el circuito, más aún, debido a que superaba ampliamente a su compañera.

Gabriela Herrera se enfrenta a Rosángela Espinoza en primer reto

La prueba a la que fueron sometidas consistía en definir cuál sería el nuevo equipo de cada de una de las concursantes. Transcurridos los primeros segundos del circuito, Gabriela rompió un par de tablas y se dispuso a jalar unas cadenas, llevándole una considerable ventaja a su oponente.

Rosángela, por su parte, se notaba exhausta y tambaleante. Minutos antes, la popular ‘Chica selfie’ había manifestado no estar en óptimas condiciones físicas y no haber estado entrenando en los últimos 3 meses. Sin embargo, no se amilanó ante Herrera y aceptó la prueba.

Gabriela Herrera es traslada en silla de ruedas a set central de EEG

Al final del reto, Gabriela Herrera se dejó ver en una silla de ruedas siendo trasladada por personal médico para pasar al set central, donde sería abordada por Johanna San Miguel y elegiría a su equipo.

Por un momento, preocupó a sus fanáticos, pero todo se habría tratado de una especie de protocolo al terminar la competencia, pues se encontraba muy cansada y tenía que pasar a otro ambiente del set de televisión rápidamente.

Finalmente, la chica reality terminó integrando el equipo de los Guerreros pese a que quería ser Combatiente. Rosángela Espinoza estuvo muy contenta de poder estar en las filas del equipo rojo nuevamente y, a modo de agradecimiento, le dio un cálido abrazo a su compañera.