Brenda Zambrano justifica a Guty tras supuesta indirecta de Alejandra: “Eres un hombre inocente”

Brenda Zambrano no se quedó callada ante las supuestas indirectas de Alejandra Baigorria a Guty Carrera. Luego de permanecer pocos días en el reality de competencia, el popular ‘Potro’ se despidió de Esto es guerra porque debe cumplir una serie de compromisos en México. Asimismo, agradeció a la producción y en su mensaje dijo: “Estar aquí es porque por fin se hizo justicia”.

Tras confirmar que será parte del programa Resistiré, show que se transmitirá por MTV, la novia de Said Palao compartió en sus redes sociales un curioso post en el que se mencionaba los tipos de violencia contra las mujeres, ya que el hijo de Edith Tapia fue acusado de agredir a la ex chica reality. Sin embargo, la mexicana salió con todo a defender al modelo.

“Eres un hombre increíble, te mereces cosas grandes, siempre te lo he dicho y te lo digo por aquí, gracias por estar en mi vida”, escribió. “Ya casi tres años juntos y puedo confirmar, eres un hombre increíble e inocente. Te amo” , añadió Zambrano en su comentario en la reciente publicación de Guty Carrera en Instagram.

Brenda Zambrano respalda a Guty Carrera tras ser acusado de violencia por Alejandra Baigorria. Foto: composición Guty Carrera, Alejandra Baigorria/Instagram

Influencer envió fuerte indirecta a Melissa Loza

La joven mexicana sorprendió con un mensaje que publicó en Twitter, el cual estaba dirigido, aparentemente, a Melissa Loza, a quien le dijo que ya no debe estar en Esto es guerra.

22.2.2022 | Tuit de Brenda Zambrano que estaría dirigido a Melissa Loza. Foto: Brenda Zambrano/Twitter

¿Qué dijo Guty Carrera sobre las indirectas de Brenda Zambrano a Melissa Loza?

Las polémicas indirectas de Brenda Zambrano hacia Melissa Loza causaron gran asombro entre los seguidores de la popular ‘Diosa’. Ante ello, Guty Carrera prefirió no opinar sobre las declaraciones de su actual pareja. “Yo estoy con una mujer de carácter fuerte y que tiene las cosas claras, claro que sí, No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tengo nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro”, indicó.