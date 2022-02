Andrés Hurtado celoso tras apasionado beso de Eva Ayllón y Diego Val: “Somos como marido y mujer”

Andrés Hurtado quedó anonadado al ver a su amiga Eva Ayllón con Diego Val recreando en vivo el beso que se dieron para el videoclip del tema “Solo tú”. Tras presenciar esta romántica escena, el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés lanzó hilarantes comentarios, con los que manifestó sus ‘celos’ por la íntima amistad que se ha formado entre los cantantes peruanos.

En conversación con La República, el animador bromeó a tal punto de llegar a comentar que él y la criolla son como “marido y mujer”, por lo que, en parte, se sentía traicionado.

“Todavía (he sido) hipócrita en saludarlo, por protocolo. Todos saben la relación que tengo con Eva, que somos (como) marido y mujer muchos años , toda una vida, está esperando un bebe mío y que lo bese fue too much (demasiado). No voy a ir a dormir a la casa, ya se lo dije”, mencionó Andrés Hurtado, provocando las risas de los presentes.

Cabe precisar que este suceso tuvo lugar en la presentación oficial del disco Sexo eterno, de Diego Val, a la que Eva Ayllón asistió como invitada especial.

Andrés Hurtado se suma a TV Azteca

A mediados de febrero, Andrés Hurtado se sumó a las filas de TV Azteca y anunció que tendría un programa de ayuda social en dicha cadena televisiva.

“Estamos muy contentos porque te integras a Azteca en el canal de a +”, dijo el director general del canal al darle la bienvenida al presentador.

Diego Val habla sobre beso con Eva Ayllón en videoclip

En una entrevista para La República, Diego Val habló sobre su romántico beso con Eva Ayllón en el videoclip de su canción “Solo tú”.

“Y en este caso fue la mejor manera de enlazar esta historia y que la gente entienda que un 40 y 20 es real y pasa todo el tiempo. A mí me ha pasado y creo que ese fue el motivo principal que se pensó en esta canción y con la grande que es Eva Ayllón”, declaró el cantante.