Andrea San Martín impidió que la novia de Juan Víctor Sánchez entre a su casa a ver a su hija

Andrea San Martín aún no llega a un acuerdo ecuánime con el padre de su última hija, Juan Víctor Sánchez, debido al problema legal en el que se encuentran envueltos ambos padres por las diferencias denuncias que se han interpuesto; sin embargo, esto no impide que el padre de la menor pueda ver a la pequeña, sino que no puede sacarla del hogar de la madre, lo que le genera incomodidad al empresario, de acuerdo a sus propias declaraciones.

En esta oportunidad, el progenitor dio a conocer que pudo visitar a su menor en compañía de su hermana, quien llegó de Estados Unidos; su padre, su primogénito y su enamorada. Como habría detallado en un momento, fue su hermana la que solicitó la visita a la exchica reality, quien aceptó.

El extripulante de cabina, Juan Víctor Sánchez, no dudó en compartir algunas publicaciones de lo que fue la visita familiar, pero los comentarios no demoraron en llegar. Es así que se leyó a uno de ellos que decía: “Tuvo que venir tu hermana para que dejes el miedo de ir a visitar a tu hija a su casa... ¿por qué le das las gracias? Si ya tenías permiso para ir a visitarla, otra cosa que no hayas querido ir solo. Ahora que recién viene tu hermana has aceptado ir. No trates de engañar a la gente y hacer ver a tu hermana como la heroína”.

La respuesta del emprendedor también llegó sin pasar mucho tiempo y afirmó: “Disculpa que no todo sea color de rosa en este perfil... y le agradezco a mi hermana porque tuvo que pedir que pueda ir mi papá... y a mi novia que es mi familia, se le negó el acceso... si esto no te agrada... qué hacemos aquí?!”.

Horas más tarde, la madre de Juan Víctor Sánchez se pronunció y lamentó que la enamorada de su hijo no haya podido pasar a ver a la pequeña y haya tenido que conformarse con hacerlo por videollamada, a pesar que la señorita haya compartido varios momentos y viajes con la hija de Andrea San Martín.

Andrea San Martín confesó que volverá a trabajar con Aldo Miyashiro

La conductora Andrea San Martín pidió a sus seguidores, hace algunas semanas, que la apoyen votando por ella para estar junto a Aldo Miyashiro en un nuevo proyecto audiovisual en el que se está embarcando el también actor y parece que lo logró.

Aunque al principio no se sabía a qué programa se refería, el misterio llegó a su fin y se conoció el nombre de este. La exchica reality posteó una foto del espacio audiovisual llamado Habla Chino que se transmitirá por redes sociales y se conectó a un en vivo para revelar más detalles.

Andrea San Martín muestra cómo pasa sus vacaciones familiares en Ica

La empresaria Andrea San Martín, como es costumbre,mostró a través de sus redes sociales cuál es su actividad del día junto a su familia.

Es así que colgó varios videos de cómo rompe la rutina y aprovecha el fin de semana para viajar con sus hijas y pareja, Sebastián Lizarzaburu, a un hotel en Ica. En las imágenes se puede ver a las niñas jugando en la piscina en compañía de los más allegados a la exconductora de La Banda del Chino.