Alejandra Baigorria a Magaly Medina por mostrar edad de ‘guerreros’: “Tengo 33 años bien cumplidos”

Alejandra Baigorria siempre ha demostrado ser una persona muy trabajadora y enfocada en sus proyectos a nivel profesional; sin embargo, la pandemia provocó que varios de sus locales cerraran. Aun así, no deja de esforzarse por volver a levantarse. El día de hoy inauguró un nuevo local de ropa en el centro comercial Minka, ubicado en la provincia constitucional del Callao.

La modelo conversó con La República sobre este nuevo proyecto que se ha concretado; no obstante, no dejó de comentar el cuadro de edades que publicó Magaly TV, la firme en su programa de espectáculos, donde esta insinuó que todos estaban mayores y el espacio televisivo debía tener otro nombre.

En ese sentido, Alejandra Baigorria aseveró: “Yo pienso que esa es su chamba, criticar, dar su punto de opinión, y ante ello no podemos hacer nada. Todos tienen derecho a opinar, pero yo siempre le voy a agradecer a Esto es guerra y Combate por abrirme las puertas. Yo tengo una lesión; es un trabajo bastante fuerte. (Pero) mucha gente lo critica”.

“Lo que más critican es por la edad y pueden meter a chicos de 20 años y no van a dar la talla como los de 30, 32 o 35 porque ya es parte de nuestra vida, de nuestro entrenamiento… Yo me río. Tengo 33 año bien cumplidos con mis empresas. Me siento orgullosa de lo que he hecho y puedo seguir subiendo cerros, trepando cadenas, y me siento feliz”, comentó.

Guty Carrera comenta el posible ingreso de Alejandra Baigorria a EEG

Luego de que el histórico competidor Guty Carrera fuera presentado como uno de los jales de Esto es guerra 10 años, personajes públicos, como Alejandra Baigorria —quien tuvo altercados con el chico reality y lo denunció legalmente—, pasaron a estar voceados para ingresar al programa.

Ante ello, el modelo que radica en México señaló: “No soy el productor ni el que paga los sueldos. Si lo fuera, decidiría muchas cosas. Definitivamente sería ‘cobras’ y ‘leones’, pero no lo soy, así que respeto todas las decisiones”. Asimismo, añadió: “Vine a divertirme, a pasarla bien. Soy respetuoso; saludo a todos y ya está, no pasa nada”.

Alejandra Baigorria responde a Rafael Cardozo por su comportamiento

El día de ayer, 25 de febrero, se escogieron los capitanes de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en Esto es guerra 10 años; sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas, ya que personajes como Rafael Cardozo demostraron que no están a la altura de tener una responsabilidad tan grande por la inmadurez y falta de liderazgo.

Esto se dejó ver después de la actitud malcriada que tuvo Cardozo con su compañero Said Palao. Ante eso, la modelo Alejandra Baigorria, pareja del deportista profesional, resaltó: “Primero, Rafaelito, sin mí no brillarás, porque lamentablemente solo has venido a hacer puro show. Dijo que nunca más regresa a Esto es guerra, y mírenlo”.