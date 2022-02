Yiddá niega que Julián Zucchi la haya agredido luego de presentar lesiones: “Sería incapaz”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las duplas más queridas en nuestra farándula. La pareja suele dedicarse tiernas palabras en redes sociales, así como en su último aniversario, en el que recordaron sus 10 años juntos. Recientemente, estrenaron la película Sí, mi amor 2, la cual tuvo una gran acogida por los espectadores.

Sin embargo, esta semana hubieron diferentes comentarios acerca de su convivencia, debido a que la actriz presentaba una serie de heridas en el rostro, incluyendo los ojos. Esto llamó la atención de sus seguidores, que inmediatamente le consultaron qué había ocurrido y ella no dudó en responder a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

La ex chica reality recibió varios mensajes por parte de usuarios en Instagram, en los que acusaban a su pareja de ser el autor de sus lesiones faciales. A toda esta situación, Yiddá respondió tajantemente que Julián sería “incapaz” de maltratarla.

“La gente me escribe diciendo ‘espero que realmente sea una caída en la ducha y que no sea que estás ocultando maltratos’. Yo soy el tipo de mujer que considera que si la maltratan física o psicológicamente, esa relación no debería existir, no vale, por las puras estás con esa persona. Es mi forma de pensar y mi crianza”, comentó a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué aconsejó la excombatiente?

Yiddá Eslava no fue indiferente al maltrato físico y psicológico que sufren varias personas en el ámbito familiar, y se solidarizó con ellos, dedicándoles unas palabras motivacionales y aconsejando la separación.

“Si tú estás pasando por una relación que no necesariamente tiene violencia física, sino violencia psicológica, es mejor que se separen. ¿Saben por qué? Porque si no, sus hijos van a crecer creyendo que eso es amor y no es verdad”.