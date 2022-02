Farruko dedica emotivo mensaje en Premios Lo Nuestro: “No me despido, hago una transición”

Premios Lo Nuestro 2022 se llevó a cabo el último jueves 24 de febrero en Estados Unidos. Uno de los invitados especiales fue Farruko, quien estuvo nominado en algunas categorías. El cantante, quien hace poco reveló que hizo un cambio en su vida al encaminarse a Dios, dedicó un emotivo mensaje a su público.

El artista fue reconocido como la Excelencia Urbana por su trayectoria musical. Lleva 15 años dentro de la industria y se ha convertido en un gran referente del género.

Junto a O’Neill y Pedro Capó, interpretó temas como “Ki”, “Pepas” y “El incomprendido” sin olvidar su promesa de entonar letras religiosas.

Farruko en Premios Lo Nuestro. Foto: Instagram de Farruko

No coge el premio que recibió

Tras el show, sus hijos ingresaron al escenario junto con el premio para felicitarlo. Sin embargo, no cogió la estatuilla. “Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron ”, dijo Farruko.

“Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto”, dijo el reguetonero durante la ceremonia.

Se pronuncia sobre la guerra de Rusia contra Ucrania

Él aprovechó en hablar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que se vive hoy en día y enfatizó sobre los problemas actuales en el mundo.

“ Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble”, expuso el cantante.

Finalmente, se despidió de los asistentes al evento. “Y con esto me despido y se los digo brevemente: ama tu prójimo, ama tu enemigo, perdona y sé perdonado, y ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga, los amo. Bendición y gracias”, fue el mensaje de esperanza del intérprete.