Michelle Soifer tilda de “Judas” y “manipulador” a Patricio Parodi en Esto es guerra

Michelle Soifer y Patricio Parodi protagonizaron un tenso enfrentamiento, el jueves 24 de febrero, en Esto es guerra. ¿Qué ocurrió? Durante la votación para elegir a los equipos de esta temporada, el modelo pidió que regresen ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en lugar de ‘cobras’ y ‘leones’. Este hecho provocó la indignación de la cantante, quien no dudó en reclamarle fuertemente a su compañero.

Patricio Parodi critica a Michelle Soifer

Cuando la popular ‘Michi’ se mostró disconforme con la decisión del ‘Pato’ Parodi, este decidió tomar la palabra y le aseguró que tenía fuertes motivos para no apoyar la formación original de los grupos de EEG.

“Es sencillo pararse en un micro después de haber estado años fuera y querer que todo vuelve a la normalidad. Son los 10 años de Esto es Guerra, tres años ha sido leones vs. cobras, y siete combatientes vs. guerreros”, aseveró.

“Hay muchos que han visto cobras y leones, pero hay muchos niños que han visto el programa con combatientes y guerreros (...) Me hubiera encantado ver un cambio en el programa, pero veo a mis compañeros y es notorio que no se van a sentir identificados con una camiseta de león o cobra”, añadió Patricio.

Michelle Soifer tilda de “judas” al ‘Pato’ Parodi

Sin embargo, Michelle Soifer minimizó las declaraciones de Patricio Parodi y hasta lo llamó “judas” y manipulador durante la transmisión en vivo de Esto es guerra.

“El único combatiente es Said, todos son de EEG, todos son guerreros”, mencionó. “Tú no tienes que explicarme nada, podré haber estado todos los años del mundo afuera, pero yo soy de aquí y ni tú ni nadie me va a quitar eso. Te recuerdo que un día te dije que era Judas y tú sabes perfectamente por qué... eres manipulador”, añadió la intérprete de “La nena” frente a cámaras.

