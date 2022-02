Manuela Camacho dedica sentido mensaje a su fallecida madre antes de su boda

A solo horas de contraer matrimonio con Roberto Britto, Manuela Camacho se emocionó y recurrió a su cuenta oficial de Instagram para recordar a una de las personas más importantes en su vida: su fallecida madre. Por medio de un extenso y sentido mensaje, la periodista le dijo a su progenitora que aunque no este presente físicamente, siempre la llevará en su corazón y en su memoria.

“Mamita: mañana me caso y no recuerdo haber sentido antes tanta felicidad y a la vez un vacío tan grande en el pecho. No ha habido un solo instante de este proceso en el que no me hayas hecho falta. Te he pensado en cada prueba, cada detalle, cada elección y cada momento de esta breve pero intensa travesía”, escribió.

“Durante muchos años, mucho tiempo de mi vida, entre sueños y también despierta, tuve siempre miedo de que este día llegara y vivirlo sin tenerte conmigo. Hoy, puedo decir que sé que tú también estuviste allí y que no me soltaste ni por un segundo. Siempre te sentí”, añadió en su post de Instagram.

Manuela Camacho recuerda a su madre antes de casarse. Foto: Manuela Camacho/ Instagram

En ese sentido, Manuela Camacho refirió que sabe que su madre estará acompañándola cuando esté camino al altar en su boda.

“Esta foto la tomamos hace 22 años. Encontrarla fue muy simbólico y especial. El velo, el vestido blanco, pero ahora, en vez de claveles, sostendré mi ramo de novia. Y ese abrazo profundo y tu risa no faltarán. Y mi mano, otra vez, posará sobre la tuya cuando me invadan los nervios, cuando te busque entre la gente y no te encuentre, y tú , como siempre, descifres la manera de sostenerme y decirme ‘aquí estoy contigo’”, expresó.

Manuela Camacho agradece a su madre por su relación

Por medio de su publicación, Manuela Camacho le dio las gracias a su mamá por la relación estable que tiene al día de hoy con Roberto Britto.

“Gracias por orientar mis caminos hacia este momento. Gracias por presentarme a Roberto. Gracias por hacer que nos esperáramos con paciencia y gracias por darme claridad y certeza para llegar hasta aquí. Por favor, bendice nuestra unión, nuestra familia, inunda con tu presencia nuestras vidas. Guardaré tu asiento en la primera fila como te prometí y todos mis besos serán, siempre, para ti”, manifestó.

Manuela Camacho y su novio Roberto Britto. Foto: composición/ Instagram

¿Quién es Manuela Camacho?

Manuela Camacho es una actriz, periodista y presentadora de televisión peruana. Se hizo conocida por formar parte del programa infantil América kids y por haber sido reportera del programa Al sexto día.

Actualmente, la joven utiliza sus redes sociales para compartir información sobre coyuntura nacional e internacional y, además, abordar diversos temas sobre sexualidad.