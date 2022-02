Magaly critica la carrera de Rosángela Espinoza: “No le sirve porque se va a la ‘vieja confiable’”

Sin pelos en la lengua. Magaly Medina arremetió contra Rosángela Espinoza, pues señaló que la chica reality solo se dedica a presumir que estudia una carrera, mas no la aprovecha como debería. De igual manera, la conductora comentó que muchos de los concursantes intentan ‘brillar’ en otros lados, pero no lo logran.

Asimismo, mencionó que los participantes siempre prefieren regresar a Esto es guerra porque después no consiguen algo más que hacer. “Deberían aprovechar esta época de gloria que tienen para, por lo menos, financiar una carrera, y si estudias una carrera, tratar de avanzar en esa carrera” , les aconsejó Magaly.

Por último, haciendo referencia a la idea de estudiar una profesión, la conductora de Magaly TV la firme volvió a mencionar a Rosángela Espinoza, quien cuenta con una carrera universitaria pero no la ejerce, por lo que termina volviendo a EEG. “No como la Rose, que nos cachetea con su certificado de la universidad, pero no le sirve de nada porque luego intenta ser bloguera, irse por otros países. Pero, ¿qué le queda?, la ‘vieja confiable’ Esto es guerra”.

Magaly Medina sobre Anthony Aranda en EEG

Magaly habló sobre el reciente ingreso del ‘Gatito activador’ al reality de competencia. Sin embargo, expresó su descontento con la incorporación del bailarín, ya que considera que no tiene talento alguno y que solo ingresó a la televisión por el escándalo que tuvo con su actual pareja Melissa Paredes.

“El bailarín no tiene mérito alguno. Que sepa bailar no necesariamente es un mérito para que te lleven a un programa. Debe haber gente más talentosa, con más carisma y mejor personalidad que este bailarín”.

Magaly Medina se burla de Michelle Soifer en EEG

Sobre el ingreso de Michelle Soifer al programa, la conductora no pudo evitar mencionar que la cantante se alejó completamente de los realities para enfocarse en su carrera y en otros proyectos. No obstante, no duró mucho en esos ámbitos y fue presentada como participante hace unos días.

“Como gran bomba presentan a la internacional, la que ya se alucinanba ganado un Grammy, haciendo un featuring con Karol G en una gira internacional, y de pronto toda su bomba se convirtió en humo, y ahora se va a Esto es guerra otra vez. Siempre ha tenido eso Michelle; siempre ha querido incursionar en la música, pero termina haciendo cosas diferentes”, agregó.