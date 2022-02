Macarena Gastaldo desmiente a Paula Manzanal sobre Anthony Aranda: “Ella estaba ‘reenganchada’ con él”

Macarena Gastaldo habría dejado al descubierto los sentimientos que en un momento Paula Manzanal tuvo por Anthony Aranda, ya que aseguró que la influencer estaba muy enamorada del ‘Activador’ cuando eran pareja de baile en Reinas del show. La argentina no se guardó nada y contó todo en la última edición de Magaly TV, la firme, del jueves 24 de febrero.

De acuerdo con la modelo, Manzanal era la que se había hecho ilusiones con el bailarín, pues a él no se le veía interesado en ella. “Yo la veía, se ‘moría’ por él, él ni bola. Estaba, tipo, ‘reenganchada’ con él, así, mal. Ella te habla toda así, pero es un lobo vestido de oveja” , manifestó para las cámaras del programa.

Asimismo, Gastaldo indicó que todo lo detallado es verdad porque lo presenció cuando era participante de Reinas del show. “Nadie me va a arrancar de los ojos todo lo que yo vi. Ella (Paula Manzanal) se ‘moría’ por él (‘Activador’). Así te digo, se moría por él”, sentenció.

Modelo sufrió agresión de parte de la mamá de Paula Manzanal

Hace unos meses, Macarena Gastaldo denunció que fue agredida físicamente por la madre de Paula Manzanal mientras compartía con un grupo de amigos en un conocido restaurante de Lima. La argentina, en comunicación con Amor y fuego, reveló que por poco la señora le impacta con una copa en el rostro. “Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘Deja de estar hablando de mi hija’. Me empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles. Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarraron la mano”, expresó.

Macarena Gastaldo negó conocer a Sergio Peña

Luego de que Brunella Horna dejara entrever que la argentina tendría que ver en la separación de Sergio Peña y Valery Revello, la argentina se pronunció para desmentir que no tiene ni tuvo un romance con el futbolista. “No lo conozco, pero el círculo es muy chiquito y, por lo que escuché por ahí, sé que no están hace tiempo, pero iban y venían, más no sé”, señaló para Trome.