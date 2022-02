Luisito Comunica cuenta lo difícil que es tomar un vuelo desde el aeropuerto de Irak: “Es surreal”

El carismático youtuber Luisito Comunica es conocido por viajar a los destinos más extravagantes, inhóspitos y paradisíacos del globo terrestre, al punto de haber tenido que renovar su pasaporte, en tan solo un año, por estar completamente lleno. Por tanto, el también empresario no suele sorprenderse fácilmente por su vasto recorrido; sin embargo, su paso por el aeropuerto de Irak fue una excepción.

Mediante historias de Instagram, el aventurero mexicano grabó desde la capital Bagdad todo el proceso por el que tuvo que pasar antes de ingresar al avión que lo transportó a Turquía. En un principio, se mostró un tanto emocionado por la aventura; sin embargo, poco a poco empezó a ofuscarse por la cantidad de seguridad el cual la consideró “de película”.

Luisito Comunica viajó a Irak y se enamoró de su cultura, sin embargo, le fue un dolor de cabeza cuando tuvo que tomar su vuelo. Foto: Luisito Comunica/Instagram

Luisito Comunica y los filtros que pasó para poder tomar su vuelo

“Tomar un vuelo saliendo desde el aeropuerto de Irak, el de Bagdad, es una experiencia algo surreal, muchos chequeos, está muy raro. Nunca me había tocado algo así, con tanta seguridad, como de película” , explicó en un principio Luisito Comunica.

‘El rey palomo’ dijo que en total se demoró aproximadamente una hora y media en todo el proceso de seguridad, que comenzó antes de ingresar al aeropuerto. “Ningún coche sin previa autorización puede entrar (...) Se debe tomar un taxi autorizado desde un punto cercano, el cual es revisado a detalle antes de entrar a las instalaciones”, comentó.

Luego, tuvo que despojarse de sus maletas para que las verifiquen. “A todos nos quitan nuestras maletas y pasan perros a olerlas (...) Una vez que la revisan, ya te dejan agarrar tu equipaje para poder entrar y de ahí te ponen a esperar afuera (...) Hay muchísimos filtros antes de entrar al aeropuerto” .

Dentro del establecimiento, se somete nuevamente a otra inspección de equipaje, luego comprueban el pasaporte y por último se pasa por un filtro individual. “Aquí sí debes llegar con mucho tiempo de anticipación o se te va tu vuelo”, dijo Luisito Comunica.

Luisito Comunica pasó por un último detalle antes de ingresar al avión

El youtuber después de horas de trámite para sentarse en su butaca, ya se encontraba a punto de ingresar al avión cuando decidió tomar un poco de agua, sin saber lo que pasaría después.

“Antes de entrar al avión como en un quinto filtro, yo ya tenía mi agua, no la había comprado adentro; la agarra el Policía y no me la quitó, solo la abrió y me dijo ‘go’. ¿Qué clase de lógica es esa? ‘Toma tu agua, pero yo la abro’”, comentó Luisito impresionado.