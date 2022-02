Luciana Fuster responde a críticas: “Si sigo en la TV, es porque me pone muy feliz”

Luciana Fuster, una de las figuras más queridas del reality Esto es guerra, reapareció en el programa En boca de todos para participar de una divertida secuencia. La joven de 23 años, quien afronta momentos difíciles tras denunciar acoso en redes sociales y algunos medios, aprovechó el momento para hacer una aclaración.

Frente a las pantallas respondió a algunos críticos y respondió por qué continúa mostrándose en televisión. “ Quiero decir que si estoy aquí es porque me hace bien ”, acotó la influencer.

PUEDES VER: Luciana Fuster sale del set de EEG al escuchar palabras de Patricio Parodi sobre su caso de bullying

Luciana Fuster dijo sentirse feliz en la televisión. Foto: Carlos Contreras/GLR

Acudió a especialistas

Así también, reveló que recibió ayudas de especialistas quienes le aconsejaron que haga lo que más le gusta. “Me pone muy feliz y, hablando con especialistas que me dijeron muchas cosas, tienes que hacer lo que te llena y distrae ”, explicó.

“Por eso prefiero en seguir haciendo lo que hago, que es entretenimiento tanto en la radio y televisión. Es la forma de sentirme bien”, agregó Luciana Fuster.

Denunció ataques de odio y acoso

Ella denunció en sus redes sociales, hace unos días, ataques de odio y pidió respeto a su privacidad. Mencionó que no la pasaba muy bien por el bullying que recibía tras oficializar su romance con Patricio Parodi.

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que me hicieron creer ‘eres figura pública y tienes que aceptar lo que diga de ti’”, escribió en una serie de stories que compartió.

“No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio . En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar”, añadió Fuster.

PUEDES VER: Facundo González lanza broma que incomoda a Luciana Fuster y Patricio Parodi se ríe

Comunicado de Luciana Fuster. Foto: captura/Instagram

Tras ser presentada en Esto es guerra, agradeció las muestras de apoyo de sus amigos y sus seguidores.

“Gracias eternas a cada persona que hoy se tomó aunque sea 10 segundos de su día para enviarme un mensaje o dejarme un comentario positivo. Gracias por darme ánimos, fortaleza y cariño”, resaltó la joven.